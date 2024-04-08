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賴清德520上任 游淑慧點出人才斷層：綠青壯世代死在2大問題

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧。本報系資料照
國民黨北市議員游淑慧。本報系資料照

準總統賴清德520上任，國民黨北市議員游淑慧今感嘆，藍綠過去執政8年，本應是培養各方位、各齢層黨籍菁英的好機會，因為執政資源在手，各部會位置都能提供歷練。結果卻是藍綠8年後，除了自己選的公職，執政的行政官員都出現一定層度的人才斷層。

游淑慧今也在臉書點出藍綠各自的問題，其中民進黨的問題，在於人人都卡到位子，30歲的局長、40歲的市長、部長，但最後糜爛在權位之中，許多青壯世代死在論文門或酒色財中；至於國民黨，當年執政的問題，也在於黨內菁英沒有太多機會被培養參與進執政歷練。

游感嘆，鐵打的衙門、流水的官，導致政策不穩定，馬屁文化盛行，國家少見遠大格局的政策。想想還是故總統蔣經國時期那種計畫式的人才培育，才會為國家培養出郝柏村、孫運璿、趙耀東這樣的能臣能將。

國民黨 游淑慧 菁英

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