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藍委提恢復公投綁大選 綠憂選務重

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰陳熙文／台北報導
全國性公投電子連署系統4月10日將上線，中選會今將舉行說明記者會，示範如何進行連署。示意圖。圖／聯合報系資料照片
全國性公投電子連署系統4月10日將上線，中選會今將舉行說明記者會，示範如何進行連署。示意圖。圖／聯合報系資料照片

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全國性公投電子連署系統四月十日將上線，中選會今將舉行說明記者會，示範如何進行連署。此外，國民黨立委羅智強近日提案修正「公投法」，擬刪除現行「每兩年舉辦一次公投」規定，恢復公投綁大選；民眾黨立委表達支持，民進黨則說尊重。

民眾黨立院黨團幹事長吳春城說，他個人支持羅智強的修法主張，目前每兩年才舉辦一次公投，無法有效結合時空、凝聚社會共識，「幾乎沒有任何公投案能成立，這叫閹割民意」；恢復公投綁大選是好事一件，如果擔心容易導致浮濫，修法過程可加以討論。

但不具名藍委擔心，此項修法恐與國民黨主張的不在籍投票衝突；因為，若要改回公投綁大選，黨團無論要漸進推動移轉投票或通訊投票，同一時間辦理恐怕會太複雜，更會增加行政成本，還需慎重。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，公投是否再綁大選，黨團尊重立委的提案；但她提醒，二○一八年有多項公投綁大選，一來對選務造成嚴重負擔，二來公投議題與選舉綁在一起，容易形成政黨之間意識形態的對決，對公共政策的討論未必產生正面效益，大家必須深刻思考。

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