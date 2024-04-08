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卓榮泰有望接閣揆 顧立雄被點名防長

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
民進黨前主席卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
民進黨前主席卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

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總統當選人賴清德將於五二○上任，外傳第一波人事案預計在清明連假之後就會對外公布。如今清明連假已過，有知情人士指出，新任行政院長有很大的機率是民進黨前主席卓榮泰，而且最快有可能在接下來一周就會公布。

賴清德將於五二○就職新任總統，內閣人事的消息滿天飛，閣揆人選更是引人關注，包括總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、文化部前部長鄭麗君，和卓榮泰等人，都被點名。有民進黨立委則私下說，賴清德此番挑選內閣，可說是保密到家，未曾透露任何消息給黨團，大家也很守分際，不敢輕易打探消息。

不過，有知情人士指出，近來，卓榮泰接任閣揆的機率大增，甚至傳出卓榮泰本人已經在為他的辦公室打點人事；「賴政府」第一波對外公布的人事案，很快就可能發布。

至於未來的國安人士布局，有涉外人士指出，在副總統當選人蕭美琴訪美，以及美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格日前第五度訪台後，應該已大致有譜。

該人士表示，美方目前對賴清德的兩岸政策是否當真「蔡規賴隨」仍在觀望，現行國安團隊留任協助穩定局勢的機率很大。已有媒體直接點名，現任國安會秘書長顧立雄轉任國防部長的機率很大。

此外，外交部長吳釗燮年初就堅決表示會與蔡總統一起卸下職務，但他在蕭美琴訪美後，於立法院鬆口說，若長官認為他必須再做一段時間，讓過渡期更加平順的話，他會做這個思考。這項回答耐人尋味，也讓外界揣測，國安外交的人事可能變動不大。

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