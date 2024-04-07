鄭南榕逝世35周年 柯建銘：持續轉型正義工作

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立法院民進黨團總召柯建銘今發文表示，今天是言論自由日，也是鄭南榕於35年前為了捍衛言論自由與台灣民主化的理想而殉道的日子，台灣如今已是民主自由亞洲第一，必須持續推動轉型正義，方得永保長青。

柯建銘今在臉書上指出，鄭南榕殉道35年後的今日，無論是去年的人類自由指數，或是經濟學人在今年公布的民主指數，台灣都是亞洲第一。

柯建銘表示，過去8年來，民進黨推動了一系列的轉型正義工程，蒐集過去威權時代的史料，訪查各地威權時代受難者的遺族，釐清歷史真相，舉行了多次「不法刑事有罪判決撤銷儀式」，平反過去因不法審判，未獲得公平司法對待，便因國家暴力入罪，甚至因此喪失生命的人們，身上的「罪名」。

為了讓後世銘記那一段威權時代的歷史，再造一個充滿包容的台灣社會，柯建銘說，根據多樣的書面與口述資料，以及多位專家學者的意見，目前已公告全台42處的「不義遺址」，如行政院前身是台灣省行政長官公署，今年與台灣警備總司令部的軍法處軍事法庭與看守所，如今的景美園區一起，正式揭牌「不義遺址」的標示，使得大眾得以認識在地威權歷史，以及政治受難者的故事。

柯建銘也說，他的院外辦公室所在地，與後方的台北喜來登大飯店，過往被稱為「青島東路3號」的整個街區，正是過去「台灣警備總司令部軍法處看守所」的所在地，在此，無數個台灣人，在經歷警備總部的酷刑審問，嚴刑逼供後，送往台北市的馬場町執行槍決，也因此，他的辦公室，也被列為「潛在不義遺址」的候選名單之一。

柯建銘說，今天過後，民進黨依舊會持續的推動轉型正義的腳步，不會停歇，更會秉持鄭南榕的精神，捍衛台灣的言論自由，免受假訊息與資訊戰的侵害，而他始終相信，自由之花並不會憑空盛開，更需時時照看，方得永保長青。