虎尾鎮長補選 柯文哲挺藍營候選人促成「藍白合」？柯：只挺好的人
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民眾黨主席柯文哲今天在雲林Longstay第二天，為國民黨徵召的無黨籍虎尾鎮長補選候選人林嘉弘站台，柯文哲表示，他認識林嘉弘很久了，因民眾黨在虎尾沒有提名，所以有好的人選，他就支持，沒有所謂「藍白合」問題。
柯文哲本月5日晚間為民眾黨麥寮鄉長補選候選人林宜豊站台後，留在雲林3天拜訪各地青農，今天近午他轉往林嘉弘競總加油打氣，並稱讚林是好人選，這次補選應沒問題。
由於林嘉弘是國民黨籍，這次以無黨籍參選。被問到為林站台是否為「藍白合」？柯文哲說，他認識林嘉弘很久了，還曾去過林家，政治就是要支持好的人，民眾黨沒有提名人選，所以就支持當中一個最好的人，無所謂「藍白合」，他以簡單一句「認真打拚、打贏選戰」為林加油。
離去前被問到民眾黨籍吳炳輝也有參選，柯文哲只回一句「什麼？」就離去。民眾黨雲林縣議員陳乙辰表示，民眾黨虎尾沒有提名，才決定支持地方的優秀人選，柯才前來祝福。
林嘉弘則說，感謝柯的相挺，他從政以來致力於傾聽鄉親心聲，腳踏實地的做好每件事；對虎尾未來整體的擘劃建設打造成幸福城市深具信心。
柯文哲也說，台灣產業發展，傳統產業升級很重要，這次到雲林了解青農的想法，這對未來制訂相關政策才能符合基層需要。柯在休息吃東西時，被問到是否捐款賑災，他則沒回答。
民進黨候選人林明正今天積極徒步走訪基層，對於最後黃金周是否有大咖來站台，他表示，將以音樂茶會方式結合基層，大咖來否則由黨中央安排；對柯挺林嘉弘，林明正認為民眾黨也有人參選，黨主席卻去挺別人，讓人覺得很奇怪。
無黨黃美瑤表示，柯文哲夫婦昨天也參加她協辦的兒童節活動，歡迎各黨要角都來關心虎尾。民眾黨的吳炳輝則仍以快樂心情走訪各地，今天電話一直語音信箱，無法表達看法，不過先前他曾表示，這次參選是個人意願，並沒有向黨中央報告。
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