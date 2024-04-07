藍綠為預算法交鋒 王鴻薇：民進黨在消費花蓮大地震？

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聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／報系資料照
國民黨立委王鴻薇。圖／報系資料照

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民進黨陣營批評國民黨立法院黨團提出的預算法修正案，認為此舉會影響政府編列預算救災。國民黨立委王鴻薇今天砲轟，綠營側翼指出在野黨版本會影響花蓮大地震救災是在帶風向，特別預算法只刪掉第四款，依前三款法條，依然可針對花蓮大地震編列特別預算，民進黨現在是拿重大災害來消費、栽贓在野黨嗎？

預算法第83條條文規定，有左列情事之一時，行政院得於年度總預算外，提出特別預算︰一、國防緊急設施或戰爭。二、國家經濟重大變故。三、重大災變。四、不定期或數年一次之重大政事。

王鴻薇表示，民進黨側翼現在攻擊在野黨提出的預算法修正案，認為會限縮特別預算編列，他們想要帶風向，並栽贓成這項修法會讓政府無法針對0403花蓮大地震編列特別預算。

王鴻薇酸，這樣的說法與帶風向的行為是不識字，甚至可說是看不懂法條。在野黨修法主要是針對預算法的第83條第四款，即便將第四款刪除，但是依據前三款的條文，仍可針對重大災變來編列特別預算。

王鴻薇表示，花蓮大地震屬重大特別災害，在野黨提出來的修法版本，當然可以編列特別預算。王鴻薇想問，民進黨現在究竟在吵什麼？還是只是在消費重大災害，來藉此栽贓、抹黑在野黨？

王鴻薇最後說，總統府秘書長林佳龍擔任立委時，也曾經修正預算法，要刪除預算法的第83條第四款，試問，林佳龍可以修法，在野黨就不能修法？完全不懂這樣的邏輯。

0403花蓮大地震 修法 王鴻薇

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