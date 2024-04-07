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鄭南榕殉道35周年追思會 蔡總統：民主自由並非屹立不搖

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
蔡英文總統今天到新北市金寶山墓園，出席鄭南榕殉道35周年追思紀念會，致詞及獻花後離去。記者邱瑞杰／攝影
蔡英文總統今天到新北市金寶山墓園，出席鄭南榕殉道35周年追思紀念會，致詞及獻花後離去。記者邱瑞杰／攝影

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蔡英文總統今天到新北市金寶山墓園出席「鄭南榕殉道35周年追思紀念會」，她說，在許多前輩的血淚拚搏下，才有今天的民主台灣，期待台灣能因為共享的普世價值，持續和民主陣營站在一起，貢獻良善的力量，「向世界證明我們就是好國好民的力量。」

鄭南榕基金會今天在金寶山舉辦殉道35周年追思紀念會，蔡英文和行政院長陳建仁、監察院長陳菊等人出席。鄭的遺孀葉菊蘭和擔任基金會董事長的女兒鄭竹梅等家人則向出席來賓致意。鄭殉道當天，當年9歲的鄭竹梅寫下「太陽」的詩，透露想念父親的心情，今天發表「未完成的詩」，緬懷父親。

蔡英文致詞時說，今天是鄭南榕殉道的日子，也是國定的「言論自由日」，提醒著台灣的民主自由並非憑空而來，而是在許多前輩的血淚拚搏之下，才有今天的民主台灣。當年鄭南榕的勇氣和犧牲，啟發台灣人民積極爭取民主開放的社會，走過艱辛的民主化的道路後，台灣更成為亞洲民主、自由最重要的地方。

蔡英文說，無論是去年的人類自由指數，或是經濟學人今年公布的民主指數，台灣都是亞洲第一，這些成果來自全體台灣的人民努力，「我們擁有的民主自由並非屹立不搖，威權主義的擴張和假訊息的衝擊，是全球性的挑戰，也對台灣的民主自由形成莫大的威脅。」

蔡指出，台灣站在民主防線的最前緣，這幾年來和民主國家加強合作，分享防制假訊息的經驗，為守護民主自由的價值而努力。

蔡英文說，促進民主發展需要世代的傳承，對我們這一代的人來說，過去威權統治的台灣是成長的記憶，但對下一代的年輕人而言，在音樂祭上舉著傳達自己理念的旗幟，在網路上論述，自己的想法和立場都是習以為常的生活，因為民主自由的價值已經是台灣人內建的基因。

蔡英文表示，今天一起站在這裡緬懷鄭南榕，也要讓更多人了解歷史和國家發展。政府除了訂定言論自由日，過去8年也系統性的推動轉型正義的過程，持續深化台灣，打造更開放的社會，就是希望能夠實現鄭南榕所說的，要讓台灣成為一個自由的國度。

基金會這幾天除了在金寶山辦紀念儀式，在全國各地也都有音樂會展覽等相關的活動。蔡英文說，謝謝所有長期為深化民主，捍衛言論自由努力的民間團體，以及年輕的夥伴，期待台灣能因為共享的普世價值，持續和民主陣營站在一起，貢獻良善的力量，向世界證明我們就是好國好民的力量。我們也會以身為台灣和台灣的民主而感到驕傲，以鄭南榕的精神為指引，堅定不移守護民主，守護自由，讓台灣走向更開放的未來。

蔡英文總統今天到新北市金寶山墓園，出席鄭南榕殉道35周年追思紀念會。記者邱瑞杰／攝影
蔡英文總統今天到新北市金寶山墓園，出席鄭南榕殉道35周年追思紀念會。記者邱瑞杰／攝影
鄭南榕基金會今天在金寶山舉辦鄭南榕殉道35周年追思紀念會，民眾獻花緬懷鄭南榕。記者邱瑞杰／攝影
鄭南榕基金會今天在金寶山舉辦鄭南榕殉道35周年追思紀念會，民眾獻花緬懷鄭南榕。記者邱瑞杰／攝影

蔡英文 言論自由日 鄭南榕

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