蕭美琴上月訪布拉格 傳遭陸跟監

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捷克智庫歐洲價值安全政策中心主任楊雅譽（Jakub Janda）在X平台轉發一則捷克媒體報導，指中國大陸軍事外交官在布拉格騷擾來訪的中華民國副總統當選人蕭美琴，報導指，為尾隨蕭美琴，中方人士闖紅燈差點引發車禍；捷克外交部正考慮驅逐此人。

外交部昨天表示，注意到捷克媒體Seznam Zprávy就蕭美琴在三月中旬訪問捷克期間，中國大使館可疑人士跟蹤事件的報導；外交部已就本案指示我國駐捷克代表處向捷方查證，捷方表示仍在釐清之中。

針對蕭美琴在就任前出訪的維安問題，國安局表示，針對執行安維對象出訪安全維護勤務，均協調國內外相關單位，擬訂警衛計畫，並落實執行安維工作，確保安維對象安全。

據了解，蕭美琴出訪捷克的特勤維安人員，以大選期間的維安編組為主幹，扣除臨時支援後再補強人員，而正、副總統當選人依國安特勤條例第五條第四款規定，都屬維安特勤人員範圍；保護對象出訪前須由國安局透過代表處聯繫當地國協調維安警衛計畫與規模，通常都是由我特勤人員形成隨身內衛圈，再派遣連絡官協調當地國警察單位形成外衛，我方維安人員攜槍與否則需協調，捷克雖為非邦交國，但近年與我互動頻繁，攜槍與否應有較大空間。

楊雅譽引述當地媒體Seznam Zpravy的報導，指蕭美琴3月中旬應捷克參議院議長邀請訪問布拉格，受到捷克警察保護局維安保護的蕭美琴，在從布拉格機場前往市中心的路上，遭一輛汽車尾隨，這輛可疑的汽車闖紅燈，差點造成車禍，捷克警方攔下後發現，駕駛是中國大陸駐布拉格大使館軍事部門的外交官；此外，北京的跟監一路持續到蕭美琴抵達下榻飯店。

報導為捷克文，楊雅譽在X平台更新進度，捷克外交部已召見中方大使，捷克外交部指「這件事還沒結束」，正在考慮將中方涉案人列為不受歡迎人士（persona non grata）。通常在外交上被列為不受歡迎人士者，就會被驅逐出境。

此外，楊雅譽寫道，捷克參議院外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）呼籲「驅逐這個流氓」。費雪表示，一個中方外交官危險駕駛民用汽車遭攔下，卻拿出他的外交護照讓捷克警方檢查，這是醜聞；「我認為，一個有外交身分的中國人危及我們當地的交通安全，並危及我們尊貴客人的安全，這點是無法接受的。」