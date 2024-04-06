盧秀燕參訪新加坡後受訪提及「中華民國」 藍綠這樣解讀

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台中市長盧秀燕以「城市交流」訪新加坡，政界解讀是「備戰2028」，盧今受訪時也強調，「中華民國與我國國民應珍惜、重視與新國好交情」。談話拉升至國家層級，耐人尋味。至於是否見到新加坡重要人士？盧秀燕未說明。

藍營認為，此行對盧秀燕「進可攻、退可守」，可考察城市治理，若未來真想挑戰大位，也是不可或缺的「必修學分」；綠營則認為，希望盧能帶回參訪心得，好好將台中治理成國際城市，向新加坡看齊。

盧秀燕出訪新加坡，今早返抵國門，盧強調是以「城市交流」出訪，而政界解讀，是為2028做好準備。盧受訪時說，她見證新加坡政府的廉能，國家發展方向正確，同時具有高效率，再加上以人民為本，國家發展非常快速，值得參考。

盧秀燕更強調，中華民國與我國國民應珍惜、重視這樣的好交情，應展開全方位的友善交流、合作。

國民黨籍立委黃健豪表示，新加坡在國際政治上，也與美、中有著良好互動，是非常好的中間點，在國內治理上，新國也一直是台灣學習的對象，盧秀燕這次出訪新加坡「進可攻、退可守」，可以是現在當市長的養分，若未來有機會挑戰大位，更是不可或缺的「新加坡必修學分」。

民進黨籍立委何欣純表示，盧秀燕代表台中參加國際交流，本來就要去看新加坡政府，如何治理這塊國土面積小，卻是大家一致認為，治理效果相當好的城市國家，不管是金融、國際競爭力，都是值得肯定的，盧參訪回來有所感，應該也要讓台中向新加坡看齊，做得更好。

對於盧秀燕出訪新加坡的目的為何？何欣純認為，盧秀燕出訪新國當然是希望帶動台中發展，也不排除是為自己「未來人生規畫鋪路」，予以祝福。

民進黨籍立委蔡其昌今天赴越南參加世界台商總會，對於台中市長盧秀燕訪新加坡，蔡其昌認為，不清楚盧市長安排的行程與會面人員，若以市政考察為例，應該首屆當選市長的前2年，比較有時間安排出訪與鄰國交流借鏡，對台中城市有更多規劃與發展。

盧市長已連任且任期過了一半，蔡其昌指出，「這時間點出訪說是『市政考察』，覺得是很奇怪的事情」，外界多解讀盧市長此舉是為未來的總統大選鋪路。