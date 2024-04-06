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蕭美琴訪捷克遭陸跟監 國安局：均有擬訂警衛計畫

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
副總統當選人蕭美琴日前到捷克訪問。左為捷克參議院議長韋德齊。 (取材自捷克參議院議長韋德齊X平台)
副總統當選人蕭美琴日前到捷克訪問。左為捷克參議院議長韋德齊。 (取材自捷克參議院議長韋德齊X平台)

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捷克媒體報導，準副總統蕭美琴3月訪問捷克、波蘭及立陶宛等國期間，遭到中國大使館軍事官員的跟監，布拉格當局正考慮將其列為「不受歡迎人物」。國安局今天表示，針對執行安維對象出訪安全維護勤務，均協調國內外相關單位，擬訂警衛計畫，並落實執行安維工作，確保安維對象安全。

捷克智庫歐洲價值安全政策中心主任楊雅譽（Jakub Janda）在X平台轉發一則捷克媒體報導，指中國大陸軍事外交官在布拉格騷擾來訪的中華民國副總統當選人蕭美琴，報導指，為尾隨蕭美琴，中方人士闖紅燈差點引發車禍；捷克外交部正考慮驅逐此人。

外交部今天表示，注意到捷克媒體Seznam Zprávy 就蕭美琴在3月中旬訪問捷克期間，中國大使館可疑人士跟蹤事件的報導；外交部已就本案指示我國駐捷克代表處向捷方查證，捷方表示仍在釐清之中。

外交部 捷克 蕭美琴

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