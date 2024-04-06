蕭美琴訪捷克遭陸跟監 國安局：均有擬訂警衛計畫

國史館整理出版的「陳水扁總統訪談錄」日前出版，陳水扁在書中談及2008年黨內天王天后之爭，原本應是「蘇謝配」；也坦言，曾在2008年3月被時任總統府秘書長葉菊蘭逼宮時心想，選舉選到這樣，準備要輸了，還要演這一齣，讓他心裡很不舒服。

2024-04-06 14:45