誰把議事堂變足球場？ 羅智強駁吳思瑤：正是新潮流

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國民黨立委羅智強提案修法，針對官員反質詢予以請離場。民進黨立委吳思瑤批羅的提案是把議事廳當足球場，讓官員吃黃牌、紅牌驅逐出場令人啼笑皆非。羅智強今反批，把議事堂當足球場的正是民進黨、新潮流。

羅智強表示，2019年，以新潮流為首的9位民進黨台中市議員，在台中市長盧秀燕沒有反質詢、態度溫和且理性回覆的情況下，還是舉著道具紅牌，將盧秀燕請出議場。這批新潮流議員，正是同屬新系吳思瑤口中，把議事廳當足球場，讓人啼笑皆非的作秀民代。

羅智強說，理性質詢、理性備詢，是台灣人民樂見的行政立法運作模式。民進黨8年完全執政完全傲慢，對憲政運作造成極其惡劣的負面影響，現在社會才興起國會改革的倡議，希望強化立法權對行政權的監督制衡力量。

羅智強說，什麼叫反質詢？就是當行政院長如行政院前院長蘇貞昌隨意問候民代曾祖父、母親，嗆立委「在那叫什麼叫」，這就叫反質詢，還是問候民代長輩，是吳思瑤所謂的官員要解釋政策？什麼情況可以趕出場，就是官員經主席制止卻屢勸不聽、干擾立委問政時，就可以驅離出場，比如行政院副秘書長何佩珊在備詢時扭曲憲法，經召委制止還執意留在備詢台干擾質詢，這時就可以驅離出場。

羅智強指出，吳思瑤擔任過台北市議員，應該深知官員不得反質詢，經主席制止不聽者可被驅離會場，是台北市議會議事規則的規定，同樣的法律，也見存於台中、台南等地方議會。地方議會可以，立法院卻故步自封。連盧秀燕沒有反質詢，都被作秀的新潮流議員趕出場，為何國會殿堂裡民進黨官員公然問候民意代表家人、藐視國會，還有資格留在議場？民進黨在野就挺改革、執政就反改革，雙標行為，人民都看在眼裡。

羅智強批，吳思瑤聲稱國會改革法案是違憲亂政，民進黨正是知道2016年版本有違憲之虞，所以才知錯能改，現在社會環境已經不同，因此反對國會改革與國會聽證調查權。吳思瑤可能記憶力不太好，換了位子就換了腦袋，雙標習慣了。

羅智強說，吳思瑤2020年就連署過賴瑞隆和蘇震清的國會改革版本，法案開宗明義寫：「憲法賦予立院國會調查權，經大法官釋字585確立範圍，但至今未有具體規範，因此應在立法院職權行使法確立調查權的法源基礎，以利推動立法院國會調查制度。」2016年時空背景與2024年不同，吳思瑤是不是又要說2020年的時空背景也跟2024年不同？憲法已經快20年沒有變動，2016、2020、2024的憲法沒有不同，不同的只是吳思瑤們換位子換腦袋，眼裡永遠只有自己沒有人民。