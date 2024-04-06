蕭美琴訪捷克被中國武官跟監 綠委批外交戰狼行徑惡劣

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據捷克媒體報導，準副總統蕭美琴3月訪問捷克期間，遭到中國大使館軍事官員的跟監，布拉格當局正考慮將其列為「不受歡迎人物」。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，此事非同小可，絕非單一事件，中國明目張膽的行為，這只是冰山一角，呼籲中國停止這種外交戰狼的惡劣行徑。

吳思瑤指出，蕭美琴出訪捷克期間被中國軍事官員跟監，此事非同小可，絕非單一事件，因為蕭美琴赴歐行程是低調再低調，但中國的外交跟騷卻是異常高調，亦步亦趨、明目張膽，中國無所不用其極破壞台灣外交發展空間，透過第一線情報蒐集，掌握台灣外交發展脈絡，接著事後再反制、施壓、突破。

吳思瑤呼籲中國停止外交戰郎的惡劣行徑，希望民主同盟國家針對中國惡質行徑同聲譴責，一起反制中國戰狼外交的手段。吳思瑤認為，此事提醒我方，未來外交行程規畫的保密作業絕對要升級，維安的規格也要強化。

民進黨立委陳冠廷對中國官員行徑表達強烈譴責，並呼籲國際社會正視中國大使館作為外交掩護進行情報工作的現狀，譴責此類侵犯國家主權和個人安全的行為。

陳冠廷指出，過去中國與中東歐的合作一度被視為其在歐洲擴大影響力的象徵，從高峰期的17+1，到立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞等國退出該合作機制，捷克外長甚至曾說過，中國與中東歐國家合作機制名存實亡，中國在歐洲的策略受到質疑。此次蕭美琴遭中國官員跟監的事件，進一步凸顯了中國對駐在國的不尊重，以及對台灣國際地位的持續攻擊。

陳冠廷呼籲，面對此種情況，台灣應持續深化與國際社會的交流合作，確保國家和個人免受中國不當跟監和干預。