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蕭美琴就任前維安亮紅燈 李天鐸：修法國安團隊才能協助

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國安局退役上校李天鐸。圖／聯合報系資料照片
國安局退役上校李天鐸。圖／聯合報系資料照片

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捷克媒體爆料，副總統當選人蕭美琴3月中旬訪問捷克期間，竟然遭到中方外交官跟車尾隨，險釀車禍，蕭美琴安全維護受到關注。國安局退役上校李天鐸表示，台灣新舊任正副總統交接期過長，蕭美琴目前只是平民身分，特勤中心無法安排協調特勤人員維安，除非修法讓國安團隊從當選那天就可以協助維安。

李天鐸指出，蕭美琴雖然尚未正式接任副總統，但維安終究要保護蕭美琴的安全，只是層級的問題；至於爆出中國外交官在捷克跟車尾隨事件，我方立場只能跟捷克方反應，無權干涉，後續處理是捷克的事情。

總統選舉結束後交接期長，準總統賴清德因現任副總統身分，維安有特勤人員負責，但蕭美琴尚未就任副總統，目前仍是一般民眾身分，加上蕭美琴頻繁出國訪問，恐成為維安漏洞。

李天鐸表示，政府要派甚麼人出訪，維安只是提行程建議，有無經過國安團隊評估行程跟安排，這是現在國安最大問題，因為蕭美琴尚未就任副總統，規格無法讓特勤中心安排協助，問題就出在交接期太長，蕭美琴還沒就任就急著要出訪，這是執政黨自己的事情。

李天鐸建議，要改善交接期間維安問題，建議可以考慮修法，讓國安團隊從準總統、副總統從當選後，國安團隊就可以協助安全維護，否則特勤中心沒有立場要負責。

國安局 捷克 蕭美琴

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