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羅智強提案止官員反質詢 王鴻薇：地方議會早有明文

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

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國民黨立委羅智強將提案，明文禁止官員反質詢及賦予主席制止、請官員離場權力。國民黨立委王鴻薇今早表示，在地方議會早有明定官員不得反質詢，立法院是亡羊補牢。

針對近年行政官員常於立委質詢時，與立委展開言語交鋒、反質詢，羅智強指出，質詢權是憲法保障立委的憲政權力，官員不應插話，不可透過反質詢來干擾立委，政府官員反質詢的行為是踐踏立法院，他將提出「立法院職權行使法第25條條文修正草案」，將相關規範訴諸法制化。

對於羅智強提案，王鴻薇說，在地方議會，例如台北市議會的議事規則裡，明定官員不得反質詢，甚至不能搶答，回答範圍也不能夠逾越質詢內容，這些都在地方議會已有明文規定，現在的立法院不過是亡羊補牢，確保立委質詢權而已。

王鴻薇提到，針對反質詢的懲罰方式，有立委要求，若有官員反質詢，可要求離開議場以作為懲罰，這樣的做法其實是要反制蔡政府，從行政院前院長蘇貞昌到行政院長陳建仁等，都有粗暴的反質詢狀況。蘇貞昌還講過「叫什麼叫」、「不必查了」，或對台北市長蔣萬安當立委質詢時，提蔣萬安的祖父，這都是非常不適當。

王鴻薇表示，陳建仁有樣學樣，動不動就質詢對其質詢的立委，所以現在要提出反質詢懲罰，讓行政官員回到常軌，不應隨意反質詢，躲避監督和質詢。

王鴻薇 立法院 羅智強

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