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花蓮強震搜救行動逾72小時 徐榛蔚、傅崐萁赴前進指揮所致謝

聯合報／ 記者李隆揆／花蓮即時報導
0403花蓮大地震，搜救行動持續，花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁今早前往太魯閣搜救指揮所向搜救隊及國軍慰問、致敬並致謝。圖／花蓮縣政府提供
0403花蓮大地震，搜救行動持續，花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁今早前往太魯閣搜救指揮所向搜救隊及國軍慰問、致敬並致謝。圖／花蓮縣政府提供

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0403花蓮大地震，搜救行動持續，花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁今早前往太魯閣搜救指揮所向搜救隊及國軍慰問、致敬並致謝，提醒每位隊員務必確保搜救過程中自身的安全狀況。

徐榛蔚說，強震發生至今已逾72小時，災後傾斜建物拆除作業和搜救行動持續進行，市區部分搜救工作已告一段落，正拆除危樓並鑑定災損，山區部分仍有12人失聯，包含9名台籍、3名外籍人士，感謝消防署特搜隊長陳義豐鎮守在指揮所，將有限人力及救災能量做最適當分配，晶英酒店、西寶國小民眾待援部分，台8線搶通並經評估後，將盡速將民眾救援下山。

徐榛蔚感謝搜救人員投入救災工作，不放棄任何希望，共同集氣盡快尋獲失蹤人員，希望大家都能平安脫困返家。

傅崐萁則說，黃金72小時是救災最辛苦且重要的里程，也是最有可能成功搶救寶貴生命的時間，感謝各搜救隊及國軍第一時間投入救災，然而救災同時也要保全自身生命安全，災後重建工作漫長，中央與地方將攜手合作，使民眾盡快恢復生活。

0403花蓮大地震，搜救行動持續，花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁今早前往太魯閣搜救指揮所向搜救隊及國軍慰問、致敬並致謝。圖／花蓮縣政府提供
0403花蓮大地震，搜救行動持續，花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁今早前往太魯閣搜救指揮所向搜救隊及國軍慰問、致敬並致謝。圖／花蓮縣政府提供

0403花蓮大地震 花蓮強震

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