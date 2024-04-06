【專家之眼】對抗北京不歸路 為何沒有真銀兩

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美國《國防新聞》(DefenseNews)軍事媒體網站4月4日以「太平洋難題：為何美國在嚇阻中國支出上無法獲得共識？」(Pacific problems: Why the US disagrees on the cost of deterring China)為題刊出專稿，分析美國面對中國大陸崛起，雖然有意營建軍事嚇阻實力，但卻未能實際投入足夠資金，因此所產生現實困境。

該文旋即被國內媒體節錄轉譯報導(中時電子報：沒人敢答；美眾議院國防委員：中美大戰，我們的錢從哪來？)不過對於有興趣，並想理解原始報導全貌讀者來說，還是應該閱讀該稿原文。

看到該項稿件，筆者回憶起2019年夏季美國智庫國際海事安全研究中心(CIMSEC: Center for International Maritime Security)曾與美國陸軍未來戰爭研究部(US Army Future Warfare Division)共同合作，針對維護美國印太地區內區域與全球利益，以「2035年反制中國軍力」(Countering the Chinese Military in 2035)為題對外徵稿。

筆者當時曾經針對此項課題，依據美軍軍事準則，指出此種戰略思維確實存在諸多盲點；但依據此等詰問與質疑所撰寫稿件，最後卻遭致徵文單位拒絕刊載，最後必須另外將該稿件，以「2035反制中國軍力-思維盲點何在？」轉投到香港《三策智庫網》。由於該智庫網頁目前已停止運作，筆者將相關稿件全文與投稿經過貼於社交媒體網頁，歡迎讀者自行參閱。

其實對照當前華盛頓應對北京現實狀況，儘管表象上美國政壇反中是兩黨共識，但依據實力觀察，美國能夠有何作為？實際上又真正採取何等作為？就正如筆者當初質疑美國智庫徵文題目時，首先是懷疑為何美國無法塑造出不必反制中國軍力之戰略態勢，在未來十餘年間，美國在何種立案假定下，認定必然要採取手段反制中國軍事？其次指出，若是要反制中國軍力，其範圍與格局將僅限於區域性作為，抑或是將擴及全球性衝突？最後則是所謂反制，究竟是要在軍事上達成「嚇阻」，抑或是必須透過交戰「擊敗」對手？

回過頭來看前述美國《國防新聞》報導指出，美國雖然在2021年創設《太平洋威懾倡議》(PDI：Pacific Deterrence Initiative)，但實際上並未投入足夠資源，並且建構可信嚇阻實力。相對於中國大陸整建軍備驚人態勢，美國諸多軍備投資建設計畫，特別是發展新型作戰艦艇，造艦進程不斷受挫。美國若要讓嚇阻可信，就必須要能掌握到能夠擊敗對手實力，否則絕對是流於空言毫無效果。

誠然就整體國力來說，美國還是處於領先地位，但整體發展勢頭確實是不太樂觀。儘管面對北京，華盛頓還是強勢發聲，但從阿富汗撤軍開始，俄烏衝突升級後，戰事發展陷入僵局，以色列哈瑪斯衝突爆發，加薩地區戰火導致人道危機，紅海航運遭受攻擊航運阻斷，處處顯現出華盛頓主導全球各處衝突，確實是心有餘而力不足，整體戰略嚇阻可信度，在全球各國眼中，確實是大打折扣。

面對此種現實態勢，吾人必須嚴肅觀察，到底華盛頓對抗北京是否已經吃下秤砣鐵了心，處心積慮就是要走向對抗衝突不歸路？儘管目前拜登政府以「競爭」來掩飾雙方所存在各項利益矛盾與對立，但在溝通與對話過程同時，還是不斷拉攏盟友，鼓吹聯手對付北京。太平洋兩岸爾虞我詐，想要正面互動往來，在多次發表政策文件時，以負面表述辭語定位對方，雙方敵意螺旋不斷升高，確實是讓吾人難以樂觀看待。

假若在心態上存心走上對抗，但卻拿不出真金白銀支付相關開銷，這不就是坐而言卻不能起而行嗎？對照發言用辭逐漸揚棄外交辭令彈性，開始運用重鹹重辣感性喊話叫陣示威，卻同時不能腳踏實地，在商貿、金融、科技、文化以及軍事各個戰線上，拿出實力鞏固地盤與優勢，更是讓人感受到色厲內荏，戰略構想更是徒託空言。

在台灣社會近年來浮現疑美論，絕對不是空穴來風，許多論者亦都能拿出斬釘截鐵證據，質疑盲目扈從華盛頓，押注在美國「抗中」戰略，到頭來未見得能夠「保台」。儘管綠營大扣認知作戰紅帽子，但此種聲浪完全無法壓抑，就是因為其確有所本。

台灣社會是否願意繼續投入大量資源，支持對抗中國大陸戰略構想，其實會受到華盛頓政策嚴重影響。台灣鄉親是否願意或能夠在華盛頓無意與無法干預台海衝突時，維持對抗大陸意志，更是關鍵所在。

假若台北在政策上必須追隨華盛頓，走向對抗北京到底不歸路，台灣還能有本身戰略選項嗎？政治取捨交易還會有任何彈性嗎？看人臉色仰人鼻息就是棋子，假若看不清楚華盛頓運籌帷幄手法，看不出投資經營真實樣貌，只依靠政治人物隻字片語與表面文章，當成自我催眠政治搖頭丸，恐怕台海和平穩定是沒有任何機會，最後台灣必然會成為華盛頓政治脫身與戰略救贖之祭品。