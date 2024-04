【專家之眼】對抗北京不歸路 為何沒有真銀兩

▶▶▶不斷更新/0403花蓮大地震 完整新聞速報

美國《國防新聞》(DefenseNews)軍事媒體網站4月4日以「太平洋難題:為何美國在嚇阻中國支出上無法獲得共識?」(Pacific problems: Why the US disagrees on the cost of deterring China)為題刊出專稿,分析美國面對中國大陸崛起,雖然有意營建軍事嚇阻實力,但卻未能實際投入足夠資金,因此所產生現實困境。

該文旋即被國內媒體節錄轉譯報導(中時電子報:沒人敢答;美眾議院國防委員:中美大戰,我們的錢從哪來?)不過對於有興趣,並想理解原始報導全貌讀者來說,還是應該閱讀該稿原文。

看到該項稿件,筆者回憶起2019年夏季美國智庫國際海事安全研究中心(CIMSEC: Center for International Maritime Security)曾與美國陸軍未來戰爭研究部(US Army Future Warfare Division)共同合作,針對維護美國印太地區內區域與全球利益,以「2035年反制中國軍力」(Countering the Chinese Military in 2035)為題對外徵稿。

筆者當時曾經針對此項課題,依據美軍軍事準則,指出此種戰略思維確實存在諸多盲點;但依據此等詰問與質疑所撰寫稿件,最後卻遭致徵文單位拒絕刊載,最後必須另外將該稿件,以「2035反制中國軍力-思維盲點何在?」轉投到香港《三策智庫網》。由於該智庫網頁目前已停止運作,筆者將相關稿件全文與投稿經過貼於社交媒體網頁,歡迎讀者自行參閱。

其實對照當前華盛頓應對北京現實狀況,儘管表象上美國政壇反中是兩黨共識,但依據實力觀察,美國能夠有何作為?實際上又真正採取何等作為?就正如筆者當初質疑美國智庫徵文題目時,首先是懷疑為何美國無法塑造出不必反制中國軍力之戰略態勢,在未來十餘年間,美國在何種立案假定下,認定必然要採取手段反制中國軍事?其次指出,若是要反制中國軍力,其範圍與格局將僅限於區域性作為,抑或是將擴及全球性衝突?最後則是所謂反制,究竟是要在軍事上達成「嚇阻」,抑或是必須透過交戰「擊敗」對手?

回過頭來看前述美國《國防新聞》報導指出,美國雖然在2021年創設《太平洋威懾倡議》(PDI:Pacific Deterrence Initiative),但實際上並未投入足夠資源,並且建構可信嚇阻實力。相對於中國大陸整建軍備驚人態勢,美國諸多軍備投資建設計畫,特別是發展新型作戰艦艇,造艦進程不斷受挫。美國若要讓嚇阻可信,就必須要能掌握到能夠擊敗對手實力,否則絕對是流於空言毫無效果。

誠然就整體國力來說,美國還是處於領先地位,但整體發展勢頭確實是不太樂觀。儘管面對北京,華盛頓還是強勢發聲,但從阿富汗撤軍開始,俄烏衝突升級後,戰事發展陷入僵局,以色列哈瑪斯衝突爆發,加薩地區戰火導致人道危機,紅海航運遭受攻擊航運阻斷,處處顯現出華盛頓主導全球各處衝突,確實是心有餘而力不足,整體戰略嚇阻可信度,在全球各國眼中,確實是大打折扣。

面對此種現實態勢,吾人必須嚴肅觀察,到底華盛頓對抗北京是否已經吃下秤砣鐵了心,處心積慮就是要走向對抗衝突不歸路?儘管目前拜登政府以「競爭」來掩飾雙方所存在各項利益矛盾與對立,但在溝通與對話過程同時,還是不斷拉攏盟友,鼓吹聯手對付北京。太平洋兩岸爾虞我詐,想要正面互動往來,在多次發表政策文件時,以負面表述辭語定位對方,雙方敵意螺旋不斷升高,確實是讓吾人難以樂觀看待。

假若在心態上存心走上對抗,但卻拿不出真金白銀支付相關開銷,這不就是坐而言卻不能起而行嗎?對照發言用辭逐漸揚棄外交辭令彈性,開始運用重鹹重辣感性喊話叫陣示威,卻同時不能腳踏實地,在商貿、金融、科技、文化以及軍事各個戰線上,拿出實力鞏固地盤與優勢,更是讓人感受到色厲內荏,戰略構想更是徒託空言。

在台灣社會近年來浮現疑美論,絕對不是空穴來風,許多論者亦都能拿出斬釘截鐵證據,質疑盲目扈從華盛頓,押注在美國「抗中」戰略,到頭來未見得能夠「保台」。儘管綠營大扣認知作戰紅帽子,但此種聲浪完全無法壓抑,就是因為其確有所本。

台灣社會是否願意繼續投入大量資源,支持對抗中國大陸戰略構想,其實會受到華盛頓政策嚴重影響。台灣鄉親是否願意或能夠在華盛頓無意與無法干預台海衝突時,維持對抗大陸意志,更是關鍵所在。

假若台北在政策上必須追隨華盛頓,走向對抗北京到底不歸路,台灣還能有本身戰略選項嗎?政治取捨交易還會有任何彈性嗎?看人臉色仰人鼻息就是棋子,假若看不清楚華盛頓運籌帷幄手法,看不出投資經營真實樣貌,只依靠政治人物隻字片語與表面文章,當成自我催眠政治搖頭丸,恐怕台海和平穩定是沒有任何機會,最後台灣必然會成為華盛頓政治脫身與戰略救贖之祭品。