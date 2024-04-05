【重磅快評】蔡英文可搬憲法解圍 卻是韓國瑜的禁忌？

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花蓮強震全台有感，中央及地方政府此刻忙著投入救災，社會各界踴躍捐輸，連日本超商都發起募捐，展現「山川異域，風月同天」的胸懷；但有綠營政治人物卻趁此際拿著放大鏡專找藍營的碴，甚至已經到了無視憲法、扭曲事實的地步，能不令人喟歎？

強震造成民眾家毀人亡，災區每一幕悲歡離無不牽動國人的敏感神經，但也處處流露人性的光輝。例如外籍看護瑪雅用身軀保護臥床阿嬤，台北產後護理中心護士用肉身保護初生嬰兒，都令人動容。民進黨政策會執行長王義川卻連日大開地圖砲，先批國民黨主席朱立倫打臉出訪新加坡的台中市長盧秀燕，接著又貼斷軌照片影射新北捷運環狀線還未復原就復駛。

王義川批朱立倫打臉盧秀燕，起因是朱立倫在地震發生後表示，藍營各地縣市首長都已經一級開設坐鎮指揮。王義川見台中市長盧秀燕此刻出訪新加坡，於是見縫插針，指朱立倫打臉盧秀燕，自以為是一石二鳥，既可修理盧秀燕，也挑起藍營內部矛盾。

但盧秀燕出訪是既定行程，3日一早6時半就抵抵達機場，地震是7點58分發生，台中並非災區，盧當下決定依照原定計劃出訪，並在飛機上進行溝通連繫、指揮調度，事後還宣布捐款賑災。這次地震台中的應變並無耽擱，市民也沒有感受市府有何應變缺失，王義川硬要拿「坐鎮指揮」作文章，只會給人居心叵測的觀感。

再談王義川貼斷軌照片影射新北捷運環狀線還未復原就復駛，新北市捷運局避免外界以訛傳訛，馬上澄清表示「該路段亦尚在復原階段，並未有列車行駛」；新北市長侯友宜更清楚說明，嚴重受損的中和站到板橋站全力搶救中，檢測安全無虞才恢復通車；中和站到大坪林站不斷測試整理，希望在上班日可恢復通車。王義川又被打臉。

最讓人不解的是，立法院長韓國瑜臉書發文談清明節，文末提到台灣地區發生嚴重地震災情，祈願大家平安。「台灣地區」四個字卻踩到綠營敏感神經，民進黨發言人卓冠廷、立委吳思瑤及許智傑先後砲轟，要韓國瑜顧及國家主權與高度、不要傷及台灣人民感情及附和中共的一中外宣。

好笑的是，民進黨人如果對「台灣地區」四個字有意見，民進黨完全執政七年多，卻對憲法及兩岸關係人民條例不表意見，是修法怠隋，還是說一套、做一套？

賴清德競選總統時稱「中華民國（憲法）給台灣帶來災難」掀波，蔡英文親上火線，還不是搬出憲法和兩岸人民關係條例解圍？蔡英文連任就職演說也強調遵循憲法與兩岸人民關係條例來處理兩岸事務，當時民進黨全黨無人質疑蔡未顧及國家主權與高度、有無傷及台灣人民感情，甚至附和中共的一中外宣，現在韓國瑜用了憲法及兩岸關係人民條例中的法律名詞，又有何過？