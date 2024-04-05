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學者觀察／日記看兩蔣 個性差異大

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
隨著兩位蔣總統日記公開，外人得以一窺他們的內心世界。本報資料照片
隨著兩位蔣總統日記公開，外人得以一窺他們的內心世界。本報資料照片

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隨著兩位蔣總統日記公開，外人得以一窺他們的內心世界，從日記當中也可看出父子個性的差異。學者指出，這源於兩人寫日記時，各自的身分不同，也因為他們成長背景的相異。

政大歷史系教授劉維開說，蔣中正從一九二五年擔任國民革命軍總司令，此後都是國家領導人，所以日記中呈現的，也是由上對下的視角。反之，蔣經國到一九七○年代擔任閣揆之前，一方面是政府中的官員，同時又是領袖的兒子，這讓兩人日記呈現的風貌，有很大的不同。

中興大學歷史系教授李君山則認為，蔣中正很早就有類似古代君王的「實錄」、「起居注」概念，在世時就會將日記節錄篩選後發表。至於蔣經國受蘇聯教育影響，很不喜歡在外留下紀錄，不喜歡被外界窺知內心，外界早期甚至不清楚其日記的存在。因為他早期日記是應父親要求而寫，到了父親病重以後，才比較能放膽寫自己的感受。

父子兩人的成長背景差異，也可以在日記中看出。國史館前館長、民國歷史文化學社社長呂芳上說，蔣中正雖痛恨日本軍閥，但因留學背景，對日本有一定好感與期望。例如邀請前日本軍官組織白團，某程度是聯日制美，不想全面被美國宰制。他日記中提及部屬年紀，有時直接用日文漢字「才」代替中文「歲」。也因如此，一九七二年日本與中共建交，格外令其失望傷心。蔣經國沒有這種情節，母親又被日軍飛機炸死，後來他擔任閣揆，因公必須會見日本政治人物，往往在日記中不諱言厭煩。

呂芳上說，雖然早期的蔣經國日記是寫給父親看，但從蔣中正日記中，仍可看出他觀察到兒子一些問題。例如對事過度悲觀、子女的家庭教育不足等。就此而言，的確算得上「知子莫若父」。

日本 蔣中正 蔣經國

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