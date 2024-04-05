錢復追憶…蔣公為防諜 學觀相識人

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當今政壇仍然健在的耆宿，要論與蔣氏父子關係之深，當推現任蔣經國基金會董事長、有「外交才子」稱號的錢復。兩蔣都對錢復著意提拔，蔣中正安排他擔任英語口譯近十年，蔣經國更早在救國團主任時代，就對念大學的錢復青眼有加。錢復說，兩位蔣總統不僅是自己的貴人，更都發揮導師的效果，令他的公職生涯受用不盡。

一九六五年，時任外交部北美司科長的錢復，被蔣經國介紹給父親，兼任會見外賓時的傳譯。蔣中正每逢制訂重大政策前，往往到日月潭、角板山、梨山等地「閉關」思考，暫時拋開日常事務。這時很少有外賓晉見，但蔣往往指示侍衛長，要「錢秘書」前來。到了山上也沒什麼工作，每天陪著總統用餐、談話，以及在附近散步。錢復回憶，自己可說是當時官邸唯一年輕人，蔣公的孫輩都已就學，不在身邊，因此會想召他前來陪伴。

錢復說，大陸淪陷時許多軍政要員居然是共諜，對蔣公衝擊很大，來台後特別研讀曾國藩的「冰鑑」，從人的形貌談吐舉止，判斷對方的性格。後來自己在外交場合，必須與許多人打交道，還得盡速判斷對方的來意與為人，當初在蔣公身邊學到很多。

蔣經國一九七○年代日記發表，其中痛罵蔣宋美齡的外甥孔令侃、孔令偉。錢復說，當時在官邸服務，對此體會得很清楚，他也曾得罪孔家兄妹。一九七四年，尼克森總統因水門案辭職。蔣夫人要孔令侃擬了一篇文章，要求新聞局對中外媒體發表。時任局長的錢復去見蔣經國，指出文章對尼克森甚至美國政治批評過度尖刻，只怕會影響中美關係。蔣經國問了黃少谷、周書楷、沈昌煥，都覺得必須改，但要由年輕的錢復出面，不能由蔣經國出手。

錢復見到蔣夫人，提議刪掉部分句子。蔣宋美齡把文章重讀了一遍，同意有些段落可刪。錢復剛走出門，就遇到孔令侃，對方語帶諷刺地「讚揚」他，「連夫人的文章也能改」。

錢復最後一次見到蔣經國，是一九八七年十二月，駐美代表返國述職。蔣經國躺在床上，連說三次「我對不起你」，意指須仰仗他坐鎮華府，但也因此耽誤了國內政壇接班。錢復連忙表示不委屈，並表示曾聽總統說「我沒有再為美國失眠」，這比獲頒大勳章還令人鼓舞。