反攻大陸夢碎…蔣中正日記 對美情感很複雜

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

由國史館授權、民國歷史文化學社邀集學者編輯校注出版的故總統蔣中正日記，近日發行第二批，時間是一九五五至一九六○年。民國歷史文化學社社長呂芳上指出，這段時間的台灣，逐步從一九四九年的風雨飄搖中站穩腳步，蔣在發展經濟建設的同時，積極於整軍備戰，履行反攻大陸的誓言。然而受限客觀條件，始終無法如願。

民國歷史文化學社與蔣經國基金會合作，將於十三日下午在蔣經國紀念圖書館舉辦名為「反攻反攻，反攻大陸去」的座談會，邀請王良卿、李君山、陳鴻獻、黃克武等學者，分析蔣日記的內容，回顧當時各項政策的背後因素。

呂芳上說，從日記可看到蔣篤信可以反攻大陸，天父一定幫助中華民國復國。然而現實狀況是，美國明顯不支持反攻。蔣對美國的情感始終複雜，一方面在經濟與軍事建設上需要美國援助，同時又要提防被美方控制甚至顛覆。因此在國府官場中，表現「挾美自重」的吳國楨、孫立人，分別遭到流亡與軟禁的下場。蔣在一九六○年代的日記中也寫道，南韓李承晚、南越吳廷琰之類，被美國暗中扶植勢力推翻政府之例，絕對需要慎防。

蔣在一九六○年第二屆總統任滿時，曾思索安排類似前國民政府主席林森之類人選續任，自己則掌握實權。但是思量再三，覺得沒有別人能在全黨全國服眾，決定修改臨時條款，連選連任，引發國內外不少批評。

呂芳上說，當時批評者出發點各自不同，例如胡適篤信自由主義與民主制度，雖然與蔣互相不滿意，但在反對共產制度的前提下，彼此仍「道不同而相為謀」；至於青年黨等在野黨，或負責投票的國大代表，就不乏為了自身利益出發，藉著同意蔣連任，爭取交換條件。

當時陳誠為副總統兼閣揆，又與胡適等自由派人士交好，在蔣連任風波中，角色尷尬，外界也不乏陳誠與蔣經國「接班人之爭」說法。呂芳上說，這段時間的蔣日記，確實有不滿陳誠，批他「不察邪正，好聽小人細言」、「胸襟狹窄、氣量淺小」等，然而蔣連任時，仍安排陳為副手與閣揆，代表信任重用不減。他指出，蔣在日記罵人是常事，不代表當真厭惡其人，且蔣當時身體仍佳，不管對陳誠或蔣經國，根本還沒考慮接班問題。