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民眾黨刪特別預算？陳智菡指綠營側翼「鱷魚眼淚」 趁地震進行政治操作
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台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡在臉書指控，民進黨側翼在網上造謠生事，趁大地震發生時政治操作，說台灣民眾黨刪了特別預算條款，碰到像這樣的天災強震，政府沒錢救援，會害慘老百姓。陳智菡批評，民進黨立委和側翼假理性討論、真帶風向，假悲天憫人，其實是鱷魚眼淚。
陳智菡說明，台灣民眾黨團日前送出「預算法第83條條文修正草案」，目前已經一讀，刪除的是第四款「不定期或數年一次之重大政事」，因為重大政事本來就可以循正常管道編列，第四款形同給中央「空白支票」，想編就編，讓中央政府總支出大幅膨脹，毫無財政紀律。
陳智菡指出，台灣民眾黨提案刪除預算法第83條第1項第4款這項空白授權，但其他重大災害、國防緊急設施或重大災變，有需要仍可編列。不過有些人明知所以，卻還要趁發生大地震時進行政治操作，賣弄輿論，誣指台灣民眾黨刪了特別預算條款會害慘百姓，請民進黨不要再造謠。
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