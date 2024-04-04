民眾黨刪特別預算？陳智菡指綠營側翼「鱷魚眼淚」 趁地震進行政治操作

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台灣民眾黨主席柯文哲（左）、台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡（右）。圖／聯合報系資料照片

台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡在臉書指控，民進黨側翼在網上造謠生事，趁大地震發生時政治操作，說台灣民眾黨刪了特別預算條款，碰到像這樣的天災強震，政府沒錢救援，會害慘老百姓。陳智菡批評，民進黨立委和側翼假理性討論、真帶風向，假悲天憫人，其實是鱷魚眼淚。

陳智菡說明，台灣民眾黨團日前送出「預算法第83條條文修正草案」，目前已經一讀，刪除的是第四款「不定期或數年一次之重大政事」，因為重大政事本來就可以循正常管道編列，第四款形同給中央「空白支票」，想編就編，讓中央政府總支出大幅膨脹，毫無財政紀律。