中國嘴說關心震災仍派軍機艦騷擾 王定宇批：提籃假燒金
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
昨天上午花蓮發生大地震，各地陸續傳出災情，多國政府官員、政要表達對台灣強震關心和願意協助，中國同樣表達關心，同時卻出動39架次軍機艦騷擾，民進黨立委王定宇批評，中國嘴巴表達關心，實際上用軍事行動騷擾台灣，這是「提籃假燒金」，太假了，中國言行不一，台灣人民都會記在心裡。
王定宇今天指出，超過48國政府官員政要對台灣強震表達關心，願意伸出援手當下，忠國第一時間表達關心，很遺憾僅是表達關心，同時間中國派出超過派遣39架次軍機艦騷擾，使得國軍在協助救災外還要分兵防衛。
｢提籃假燒金」，王定宇表示，中國嘴巴表達關心，實際上用軍事行動騷擾台灣，相反的，中國不論是汶川大地震或是洪水災難，台灣人民慷慨解囊捐款，中國面對台灣天災卻是派大量軍機鑑騷擾台灣。
王定宇批評，中國嘴巴講得很好聽，行動卻是非常惡劣，言行不一，台灣人點滴在心頭，中國嘴巴說要幫忙，結果口蜜腹劍，共產黨的做法台灣人都會記在心裡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言