中國嘴說關心震災仍派軍機艦騷擾 王定宇批：提籃假燒金

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昨天上午花蓮發生大地震，各地陸續傳出災情，多國政府官員、政要表達對台灣強震關心和願意協助，中國同樣表達關心，同時卻出動39架次軍機艦騷擾，民進黨立委王定宇批評，中國嘴巴表達關心，實際上用軍事行動騷擾台灣，這是「提籃假燒金」，太假了，中國言行不一，台灣人民都會記在心裡。

王定宇今天指出，超過48國政府官員政要對台灣強震表達關心，願意伸出援手當下，忠國第一時間表達關心，很遺憾僅是表達關心，同時間中國派出超過派遣39架次軍機艦騷擾，使得國軍在協助救災外還要分兵防衛。

｢提籃假燒金」，王定宇表示，中國嘴巴表達關心，實際上用軍事行動騷擾台灣，相反的，中國不論是汶川大地震或是洪水災難，台灣人民慷慨解囊捐款，中國面對台灣天災卻是派大量軍機鑑騷擾台灣。

王定宇批評，中國嘴巴講得很好聽，行動卻是非常惡劣，言行不一，台灣人點滴在心頭，中國嘴巴說要幫忙，結果口蜜腹劍，共產黨的做法台灣人都會記在心裡。