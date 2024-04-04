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自己帶不如送托…公策平台通過提議 育兒補助統一1萬3000元

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
「公共政策網路參與平台」上，有民眾倡議，統一公費安置、準公共托育補助、育兒津貼等的補助金額為13000元。該倡議目前獲6581人連署，且已於3月30日通過，有關機關必須於5月30日前回應。示意圖。圖／聯合報系資料照片
「公共政策網路參與平台」上，有民眾倡議，統一公費安置、準公共托育補助、育兒津貼等的補助金額為13000元。該倡議目前獲6581人連署，且已於3月30日通過，有關機關必須於5月30日前回應。示意圖。圖／聯合報系資料照片

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我國面臨少子化，育兒措施受關注。「公共政策網路參與平台」上，有民眾倡議，統一公費安置、準公共托育補助、育兒津貼等的補助金額為1萬3000元。該倡議目前獲6581人連署，且已於3月30日通過，有關機關必須於5月30日前回應。

根據倡議內容指出，育兒補助政策不該厚此薄彼，應統一公費安置、準公共托育補助、育兒津貼三者的補助金額，不論為哪一種皆為每月1萬3000（擇一領取不排富），落實育兒支持與公平。

倡議者認為，不論是選擇由父母自己親自育兒擔任孩子最適任的保母，或是選擇交由長輩／親戚照顧，或者送至公共／準公共托育機構照顧，政府都應該提供同等的補助，讓父母能夠根據自身家庭條件、以及孩子狀況做最適合的選擇並且彈性運用。

倡議者提到，政府現行的補助政策，對於無法送公托或準公共的家庭極度不友善，犧牲工作無收入親自育兒卻只能領到每月5000元的津貼，杯水車薪恐陷入經濟困難；工作賺錢有收入，小孩送托因領取高額補助，所以費用只需繳幾千元，兩者相較之下機會成本差距懸殊，政府還提供不同的補助金額顯然相當不合理也不公平，這樣的條件有可能影響父母育兒方式的選擇，因此政府應該統一補助金額，不論為哪一種育兒方式補助金額皆為每名幼兒每月1萬3000（擇一領取不排富）讓父母自由選擇靈活運用，確保每位孩子都能得到最好最適合的照顧。

少子化 托育 父母 育兒津貼

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