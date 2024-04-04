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0403花蓮大地震 監委照出團巡查阿里山鐵道

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
花蓮昨天發生大地震，監院教文委員會、社福衛環委員會照常聯合巡察阿里山貴賓館，並留下合影。圖／監察院提供
花蓮昨天發生大地震，監院教文委員會、社福衛環委員會照常聯合巡察阿里山貴賓館，並留下合影。圖／監察院提供

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花蓮昨天發生大地震，傳出部分災情，藍綠不約而同取消政治活動。監察院教育及文化委員會、社會福利及衛生環境委員會共12位監委，昨天照常出團，聯合巡察嘉義車庫園區、嘉義製材所、檜意森活村、祝山車站及奮起湖車庫等，並留下多張合影。監院教文委員會表示，這是為瞭解林業暨鐵道文化資產修復及維護情形。

監院教文委員會表示，昨天前往林鐵處聽取業務報告，內容包括北門驛、嘉義車庫園區、阿里山林業村、檜意森活村等歷史建築修復進度，林鐵沿線車站車庫整修改建工程，以及文資教育推廣與活化情形，也實地巡察嘉義車庫園區、阿里山林業村及檜意森活村。

嘉義車庫園區舊名北門修理工廠，自1912年啟用，迄今已超過百年歷史，為阿里山鐵路通車後之維修大本營，現為阿里山林業鐵路僅存的三大車庫之一。監委們對於園區內各種車輛的保存維護狀況，尤其是110歲阿里山林鐵國寶級蒸汽火車頭SL-21號，完成修復，表示肯定。

阿里山林業村（嘉義製材所）於1914年啟用，在百年前，製材所擁有自給的發電系統，使山上原木運送至廠區產線，進行自動化流程，此為嘉義木材產業的基礎，也見證了阿里山林業的開採歷史，監委們實地巡察製材所內各棟建物，瞭解整修成果及工業遺產保存現狀。

監委們為瞭解阿里山林業暨鐵道文化景觀相關建物維護保存情形，前往剛改建完工的「阿里山祝山車站」巡察，並對車站改建成果加以稱許。在此前，上月29日上午，監委們也前往嘉義縣定古蹟阿里山貴賓館，巡察整修成果。

在綜合座談會中，監委關切阿里山林業鐵路的安全性、維修技術、維修人力及材料、營運收支、事故改善、緊急事件應變等，以及眠月線修復計畫；申請世界遺產過程中，如何突破國際困境等問題。

教文委員會召集人范巽綠表示，教育及文化委員會正在進行文資議題之通案性調查研究，本次巡察係結合調查研究，發揮巡察效益。對於林鐵處爭取前瞻計畫經費，致力修復林業相關古蹟、歷史建物、鐵路及車站，讓歷史再現，文化得以傳承，表達肯定，中央與地方應緊密攜手合作，一起建立完備的文化資產保存制度，守護先民留下來的珍貴文化遺產。

花蓮昨天發生大地震，監院教文委員會、社福衛環委員會照常聯合巡察奮起湖車站，並留下合影。圖／監察院提供
花蓮昨天發生大地震，監院教文委員會、社福衛環委員會照常聯合巡察奮起湖車站，並留下合影。圖／監察院提供
花蓮昨天發生大地震，監院教文委員會、社福衛環委員會照常聯合巡察嘉義車庫園區，並留下合影。圖／監察院提供
花蓮昨天發生大地震，監院教文委員會、社福衛環委員會照常聯合巡察嘉義車庫園區，並留下合影。圖／監察院提供
花蓮昨天發生大地震，監院教文委員會、社福衛環委員會照常聯合巡察阿里山祝山車站，並留下合影。圖／監察院提供
花蓮昨天發生大地震，監院教文委員會、社福衛環委員會照常聯合巡察阿里山祝山車站，並留下合影。圖／監察院提供

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