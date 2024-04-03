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遭中選會退件？罷免謝國樑4千件提議書被退回 核心成員：加1字即可送件

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（右三）面臨罷免案「威脅」，圖為謝國樑今天勘災照片。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑（右三）面臨罷免案「威脅」，圖為謝國樑今天勘災照片。圖／基市府提供

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擔任長照社工的戴璟安領銜提議罷免基隆市長謝國樑，罷免團隊核心成員今天送交4000件提議書到中選會時，因為提議書上的日期後面少了「造」字，被中選會退回，團隊將全數各補「造」字後再送件。

支持罷免謝國樑的成員發起「山海公民拆樑行動」，在臉書成立粉絲專頁，並利用其他網路、社群串連，爭取基隆市選民參與罷免案第1階段提議。

2022年基隆市長選舉人數為30萬7913人，依據公職人員選舉罷免法規定，罷免案第1階段提議人數，應為原選舉區選舉人總數1%以上，亦即至少要3080人才符合規定。第2階段連署人數需原選舉人總數10%以上，至少要3萬792人。成案後第3階段投票，同意票多於不同意票，且同意票達原選舉人總數1/4以上，也就是7萬6979票才通過。

「山海公民拆樑行動」聯絡人林茵茵說，罷免謝國樑第1階段共有約1萬人簽署提議書，今天將其中4000件送到中選會時，中選會人員告知提議書押署的日期後面缺1個「造」字，團隊會依照中選會提供的方法，刻「造」字章並補在提議書上，8日上班日重新送件。

中選會 罷免 謝國樑

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