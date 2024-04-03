0403花蓮大地震╱25年來規模最大！網驚台北感受比921強 氣象署揭主因

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今天上午7點58分發生規模7.2大地震，最大震度為6強，全台明顯搖晃，為921地震後、25年以來規模最大地震。但有網友認為，今天台北地區搖晃感受比921地震更為強烈，對此，中央氣象署說明，主因近年台北市房屋愈來愈密集、大樓樓高愈蓋愈高，地震波進入台北盆地可能因此出現加乘效果，民眾在感受上更加強烈。

根據氣象署資料顯示，1999年921大地震規模7.3，最大震度7級，震央在南投集集，因發生在地上導致災情嚴重，共造成2415人罹難，另有5萬多棟房屋倒塌。今天上午這起規模7.2地震，最大震度6強，震央位於花蓮外海，花蓮縣震度達6強，達5強的有宜蘭縣、苗栗縣，5弱則有台中市、彰化縣、新竹縣、南投縣、桃園市、新北市、台北市。

今天上午這起地震不僅造成台北捷運中斷、環狀線毀損，也有台北民眾認為感受上比921地震更加搖晃。而根據氣象署資料，921地震發生時，台北市最大震度為4級，此次地震台北市最大震度為5弱。

氣象署地震測報中心主任吳健富指出，隨著台北市房屋愈來愈密集、大樓愈來愈高，地震波進入台北盆地可能出現加乘效果。20幾年前台北建築物可能還沒這麼密集，樓高頂多10、20層樓，但隨著近年大樓越蓋越多，動輒50、60層樓，這些高樓可能相互影響，產生共同晃動，民眾的感受也會更加民顯。

他表示，例如台北101大樓、新光三越站前等高樓，不同建築材質對地震波可能有不同反應。以國家地震工程中心經驗值來看，多一層樓可能增加0.1赫茲地震波，10樓建築可能有1赫茲地震波、20樓則有2赫茲、30樓則有3赫茲，樓層愈高也連帶可能有加乘效果。

吳健富指出，氣象署2020年起曾改為地震震度新制，因此2020年之前與之後震度4級以上的地震無法比較，2020年之後一旦有觀測到4級以上地震，就會再進一步計算速度等影響，在數學上可能有微分及積分的結果，因此無法將921地震時的震度與現在相互比較。

今天上午7點58分發生規模7.2大地震，最大震度為6強。圖／氣象署提供

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