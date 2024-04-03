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新聞眼／盧秀燕拚修外交學分 關鍵在見到誰

聯合報／ 本報記者洪敬浤陳秋雲
台中市長盧秀燕（右）昨宣布將訪問新加坡；星國駐台北辦事處上月拜會盧，傳提出邀訪。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（右）昨宣布將訪問新加坡；星國駐台北辦事處上月拜會盧，傳提出邀訪。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕被視為二○二八年總統大選熱門人選，暌違四年再出訪挑中新加坡，外界解讀拚修外交學分，重要性僅次於訪美。對比去年先後訪星的雙北市長侯友宜蔣萬安，都與新加坡副總理黃循財會面，甚至外傳見到總理李顯龍，盧秀燕此行會見層級、談出什麼成績，成為新加坡學分的重中之重。

新加坡雖是小國卻有戰略地位，更是東南亞第三大經濟體。對兩岸而言，一九九三年第一次辜汪會談、二○一五年馬習會都在新加坡舉行，星國的經濟發展、城市景觀、永續綠能等，都是國內政治人物取經對象。

去年四月侯友宜出訪新加坡，事前行程保密，侯先後與星國國家發展部長李智陞、副總理黃循財會面，會後透過李智陞、黃循財在臉書披露，黃還稱「與侯友宜是老朋友」，成為侯友宜星國行的亮點。

蔣萬安去年七月到新加坡同樣有祕密會面，先與星國教育部長陳振聲等人晚餐，事後陳在臉書發布訊息；蔣萬安返國前，也傳出私下與李顯龍、黃循財會面，各界雖不證實，蔣萬安則以「我也見到了該見的」間接承認。

台星交流雖密切，但無正式邦交關係，台灣政治人物到場，只能尊重星國安排，即使拜訪星國官方單位，也未必能公開或接受採訪；與星國政要會面，常定調為非正式場合，由星國政要在臉書發布，而非透過新聞發布管道，更不開放媒體採訪。

盧秀燕疫後首次出訪選擇新加坡，行前強調「該見的、該談的」等關鍵字，弦外之音會與星國政要會面，會見到誰、能否觸及外交兩岸事務等話題，成為盧秀燕能否拿到新加坡學分的關鍵。

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