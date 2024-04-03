會羅森柏格相約華府見 夏立言明赴美智庫台海衝突兵推

國民黨副主席夏立言昨天在中央黨部接見美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格，雙方就台美關係、區域情勢及雙邊交流深度交換意見。夏立言透露，近日將赴美參加會議並會晤老朋友，期待與羅森柏格於華府再相見。據了解，夏立言明（四）日啟程赴美，並將參加華府智庫的閉門兵推，並將依慣例拜會美國行政部門官員。

夏立言此行先到舊金山視導國民黨駐美國總支部業務，七日抵達華府，八日展開對美行政部門和智庫的拜會活動，十日下午起參加華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）為台海衝突及灰色地帶行動，邀集美日台專家學者參與的閉門兵推。

國民黨主席朱立倫因私人行程請假中，夏立言昨代表朱立倫歡迎羅森柏格，並指去年他陪同黨籍總統候選人侯友宜訪美曾與羅森柏格見面，這次再見老朋友格外愉快。此次美國行，依然會與羅森柏格在大華府地區碰面。

夏立言指出，今年是台灣關係法立法暨美國在台協會成立四十五周年，國民黨感謝美國對台灣的堅定支持，樂見台美在安全、經貿、文化等交流合作關係持續加深，期待未來在台灣關係法架構下擴展雙邊共同利益，增進台美人民福祉。

夏立言表示，國民黨將持續深化台美關係，堅定走「親美、友日、和陸」的中道理性路線，與所有價值理念相近的國際友人走在一起，提升台灣的國際能見度，同時維繫兩岸對話溝通，維持台海和平穩定的現狀。