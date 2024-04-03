聽新聞
test
0:00 / 0:00

財劃法稅收 16縣市促改為6比4

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國家政策研究基金會上午舉辦「財政收支劃分法」修法共識會議，獲得藍營及友好的16縣市支持。圖／國家政策研究基金會提供
國家政策研究基金會上午舉辦「財政收支劃分法」修法共識會議，獲得藍營及友好的16縣市支持。圖／國家政策研究基金會提供

國民黨智庫、國家政策研究基金會昨天舉辦「財政收支劃分法修法共識會議，獲得藍營及友好的16縣市支持；近期智庫將提出共識版本供國民黨立院黨團提案，希望在本會期順利完成修法，為改善地方財政邁出重要一步。

藍營執政及友好縣市政府財政局處首長全程出席此次修法共識會議，台北市、新北市、新竹縣、南投縣、彰化縣等10個縣市更在會前就提供書面意見，充分表達看法。

國家政策研究基金會指出，「財劃法」自1999年後，迄今將近25年未再修正，中央與地方的財源大致呈現中央7成，地方3成的情況，眾多縣市財政收入不足支應財政支出，各縣市財政狀況持續惡化，造成中央與地方對立。

國民黨主席朱立倫今年3月15日與各縣市首長交流，獲得全體共識，決心盡速修正財劃法，擴大統籌分配稅款，落實地方自治的公平正義。

智庫執行長柯志恩致詞時表示，財政收支劃分法許多規範都已經不符合實務，修法不能再拖；準總統賴清德先前多次強調財劃法一定要修正，但當行政院長、副總統後都忘光，現在立法院非綠席次過半，正是修法的最佳時機，由智庫擔任統整平台，結合各縣市一起共推一個好的版本，讓財源分配更合理。

16縣市充分討論後，獲得4點修法共識，首先是把餅做大，現行財劃法中，中央與地方稅收比約7比3，應透過調高地方所得稅收、營業稅及貨物稅等方式，將中央與地方稅收比調整至6比4；建議中央應釋出6400億統籌分配款，公平分配給各地方政府。

其次，為避免「中央開支票，地方埋單」情事一再發生，將透過立法確保中央立法應該提出相應財源。第三，中央統籌分配款收入是地方所有收入，為保障地方政府權益，應該明定第38條「中央不得暫停撥付或予以扣減統籌分配稅款之規定」。第四，為平衡城鄉發展，將以重農業、重觀光、重偏鄉、重離島與重工業產值為原則，提高分配的相應權重。

修法 朱立倫 柯志恩 財劃法 財政收支劃分法 賴清德

延伸閱讀

國民黨智庫首辦共識會 藍營及友好縣市合作共修財劃法

美智庫：拜登連任有利中美關係發展

電價調漲 童子賢：用稅收補貼電費非長久之計 應共體時艱

台中出售抵費地分兩種 盧秀燕：出售畸零地 不賣百坪地「比中央嚴格」

相關新聞

財劃法稅收 16縣市促改為6比4

國民黨智庫、國家政策研究基金會昨天舉辦「財政收支劃分法」修法共識會議，獲得藍營及友好的16縣市支持；近期智庫將提出共識版...

漲電價惡性循環？藍批能源配比錯誤 籲賴清德說政策

國民黨立委張嘉郡、台北市議員柳采葳昨舉行記者會指出，台電漲價的原因是錯誤能源配比，政府沒有做好綠電合理分配比例，2022...

春天後母面 民進黨性平部暗諷國會混亂他情緒控管不佳

民進黨性別平等部粉專今以初春時節天氣陰晴不定的「春天後母面，欲變一時間」，形容春天天氣變化多端，捉摸不定。並指「在國會混...

蒙古遭遇風雪災情 外交部捐10萬美元助災民

蒙古自今年2月起遭逢半個世紀以來最嚴重的風雪災情，外交部今指出，亞西及非洲司司長賀忠義代表外交部長吳釗燮向蒙古捐贈10萬...

議員揭「柯文哲早知契約獨厚台智光」 2次契約變更都沒修正

台北市前市長柯文哲、現任市長蔣萬安近日因台智光案隔空交鋒，柯說自己忍台智光8年。議員洪婉臻今揭露，2019年北市府就知道...

國會風雲／國民黨兌現承諾 藍委競相提案完成侯友宜競選政見

2024年總統大選結束後，國民黨總統候選人、新北市長侯友宜雖然敗選，但他在選戰中提出不少政見如老農津貼加碼、老人免健保、超過80歲取消巴氏量表、提高育嬰留職津貼等，藍委陸續提案修法兌現；但也有一些政見，藍委則認為時機不宜，暫且觀望中。 國民黨2月黨團大會上，國民黨團羅列32項優先法案與立委討論，就有藍委要求侯友宜競選時的總統政見也算是藍營對選民的承諾，應列入優先法案之中盡力推動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。