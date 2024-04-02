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接見AIT主席羅森柏格 夏立言透露近日將訪美、會晤老朋友

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席夏立言今下午於中央黨部接見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格，雙方就台美關係、區域情勢及雙邊交流深度交換意見。圖／國民黨提供
國民黨副主席夏立言今下午於中央黨部接見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格，雙方就台美關係、區域情勢及雙邊交流深度交換意見。圖／國民黨提供

國民黨副主席夏立言今下午於中央黨部接見美國在台協會AIT）主席羅森柏格，雙方就台美關係、區域情勢及雙邊交流深度交換意見，會談氣氛良好融洽。他也透露，近日將赴美參加會議並會晤老朋友，期待與羅森柏格於華府再次相見。

國民黨主席朱立倫因私人行程請假，由夏立言代接見。夏立言表示，朱立倫特別轉達，向羅森柏格表達誠摯歡迎之意。去年他陪同侯友宜在競選總統期間訪美，曾與羅森柏格見面，今天在台北再次見到老朋友，感到格外愉快。

夏立言指出，今年是「台灣關係法」立法暨「美國在台協會」成立45周年，國民黨感謝美國對台灣的堅定支持，樂見台美在安全、經貿、文化等交流合作關係持續加深，並期待未來在台灣關係法的架構下，擴展雙邊共同利益，增進台美人民福祉。

夏立言表示，感謝AIT 45年來所有的同仁與我國歷任政府及全體人民的密切互動，以及為雙邊關係的持續發展所做出的貢獻，並祝「美國在台協會」生日快樂。

夏立言表示，國民黨將持續深化台美關係，堅定走「親美、友日、和陸」中道理性路線，與所有價值理念相近的國際友人走在一起，提升台灣的國際能見度，同時維繫兩岸對話溝通，維持台海和平穩定的現狀。

本次美方訪團成員包括羅森柏格(Laura Rosenberger)、資深顧問Mike Pignatello、美國在台協會台北辦事處政治組長饒昌明(Ricard Jao)、政治官Madalyn Erickson及領事官Devon Gan。

國民黨副主席夏立言今下午於中央黨部接見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格，雙方就台美關係、區域情勢及雙邊交流深度交換意見。圖／國民黨提供
國民黨副主席夏立言今下午於中央黨部接見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格，雙方就台美關係、區域情勢及雙邊交流深度交換意見。圖／國民黨提供

AIT 台美關係 夏立言 朱立倫 羅森柏格 美國在台協會

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