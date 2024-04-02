快訊

寶林茶室中毒案+1！13歲女童曾吃粿條 30例個案最新狀況曝

出動無人機拍金門二膽島！陸網友囂張嗆「如無人之境」 金防部說話了

寶林茶室中毒案新事證？王必勝曝這一天有去「代班廚師家裡」採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防部傻傻付錢？藍委質疑軍購費滯美逾160億元 審計長：已討回50億

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委王鴻薇今天諮詢監察院審計長陳瑞敏，關心對美軍購結餘款及合約終止應歸還台灣的逾160億元歸還進度。審計長陳瑞敏表示，50億元結餘款已經要回，因合約中止未執行的118億元，已要求軍方盡快跟美方談。

立法院院會今邀請陳瑞敏列席報告「111年度中央政府總決算審核報告」等案審核經過並備諮詢。王鴻薇表示，國防部對美軍購都很大方，用現金支付美金，照理合約終止應該要還款，但審計部報告指出，110年度以前終止的合約，有高達台幣118億元還停滯在美國，未來金額恐怕會持續下去。

王鴻薇質疑，審計部有要求國防部要用擔保信用狀取代現金，但軍方傻傻付現金，未來持續還會向美方軍購，究竟還有多少錢沒要回來，審計部應該要督促國防部把錢要回來。

陳瑞敏表示，50億餘結餘款已經要回來，118億元也要求國防部盡快跟美國談；至於擔保信用狀部分，因為美國希望用美國的銀行，我方則希望用台灣的銀行，這方面雙方還在溝通。

國防部 王鴻薇 監察院 美國 美軍 美金 軍購 陳瑞敏

延伸閱讀

影／用陸原料造飛彈遭法辦 王鴻薇指廠商換名續包國防工程

廠商用大陸原料被停權仍承包國防工程 王鴻薇爆玩假的

相關新聞

國民黨智庫首辦共識會 藍營及友好縣市合作共修財劃法

國民黨智庫、國家政策研究基金會今天舉辦「財政收支劃分法」修法共識會議，獲得藍營及友好的16縣市支持；近期智庫將提出共識版...

國防部傻傻付錢？藍委質疑軍購費滯美逾160億元 審計長：已討回50億

國民黨立委王鴻薇今天諮詢監察院審計長陳瑞敏，關心對美軍購結餘款及合約終止應歸還台灣的逾160億元歸還進度。審計長陳瑞敏表...

【重磅快評】搶菜攤丟江山 又要在立法院重演嗎？

台灣民主基金會董事會改組，依慣例由立法院長韓國瑜兼任董事長，但董事會遲至昨天才公布本月10日開會。民進黨立法院黨團幹事長...

柯市府遭指打假球養肥台智光 民眾黨批選擇性露出資訊

台北市警用監視器傳輸費爭議不斷，民眾黨發言人吳怡萱今天說，台北市議員洪婉臻「選擇性」露出資訊，誤導社會大眾，柯市府時期的...

立委成立ACG電競促進會 BYG老闆丁特：兵役是選手最大困境

國民黨立委羅廷瑋今天在立法院舉行「台灣ACG及電子競技產業政策合作交流促進會」成立大會。台灣電競協會理事長施文彬、直播主...

藍委憂台電經營不善倒閉 審計長：政府會負最後責任

台電去年虧損高達1980億元，若加上政府補貼500億元，總虧損達2480億元。國民黨立委張智倫今天詢問審計長陳瑞敏，若台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。