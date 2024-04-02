聽新聞
test
0:00 / 0:00
國防部傻傻付錢？藍委質疑軍購費滯美逾160億元 審計長：已討回50億
國民黨立委王鴻薇今天諮詢監察院審計長陳瑞敏，關心對美軍購結餘款及合約終止應歸還台灣的逾160億元歸還進度。審計長陳瑞敏表示，50億元結餘款已經要回，因合約中止未執行的118億元，已要求軍方盡快跟美方談。
立法院院會今邀請陳瑞敏列席報告「111年度中央政府總決算審核報告」等案審核經過並備諮詢。王鴻薇表示，國防部對美軍購都很大方，用現金支付美金，照理合約終止應該要還款，但審計部報告指出，110年度以前終止的合約，有高達台幣118億元還停滯在美國，未來金額恐怕會持續下去。
王鴻薇質疑，審計部有要求國防部要用擔保信用狀取代現金，但軍方傻傻付現金，未來持續還會向美方軍購，究竟還有多少錢沒要回來，審計部應該要督促國防部把錢要回來。
陳瑞敏表示，50億餘結餘款已經要回來，118億元也要求國防部盡快跟美國談；至於擔保信用狀部分，因為美國希望用美國的銀行，我方則希望用台灣的銀行，這方面雙方還在溝通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言