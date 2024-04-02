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傳清明連假後公布閣揆？ 綠委否認不清楚消息何來

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
台灣民主基金會董事會改組受各界關注，依照慣例應由立法院長韓國瑜兼任董事長。民進黨立院幹事長吳思瑤（圖）今天重申，民進黨沒有卡韓，也會依慣例由立法院長擔任，但執行長人選希望也基於慣例，由總統任命人選。記者杜建重／攝影
台灣民主基金會董事會改組受各界關注，依照慣例應由立法院長韓國瑜兼任董事長。民進黨立院幹事長吳思瑤（圖）今天重申，民進黨沒有卡韓，也會依慣例由立法院長擔任，但執行長人選希望也基於慣例，由總統任命人選。記者杜建重／攝影

副總統賴清德將在5月20日就職總統，內閣團隊備受矚目，傳出清明連假後將公布第一波內閣人事，民進黨前主席卓榮泰被點名接任閣揆呼聲高。民進黨立委吳思瑤今天表示，由於民進黨延續執政，政策路線相同，內閣組建時間較充裕，不需要快速拍板，不清楚清明連假後第一波人事的消息何來，具體組成時程跟人選，尊重賴清德，也信任賴清德。

內閣改組在即，行政院長陳建仁已表態不會續任，外傳由卓榮泰組閣呼聲高。吳思瑤今天表示，未來閣揆跟人事布局大家都很關注，目前沒有消息，尊重賴清德未來布局跟人事權，相信賴清德會有最好的名單。

吳思瑤說，賴清德一再要求不管是行政團隊或立法院都應該要善盡對社會說明政策的義務，好的政策要能推廣出去，在野黨不正確批評一定要全力反制，要論述政策傳達，把錯假訊息有效澄清，絕對是未來內閣重要的責任。

對於卓榮泰出任閣揆，甚至有傳聞指總統府秘書長林佳龍將出任行政院副院長，吳思瑤說，看到兩人頻繁被點名，代表兩人都是卓越從政人士，但本人都對是否未來有望擔任閣揆卻回答沒有被徵詢跟討論，尊重當事人意見。

內閣 吳思瑤 賴清德

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