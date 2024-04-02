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立院會勘電廠後同黨立委質疑「有黑幕」 郭國文回應了

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
立委郭國文（後排右一）上月21日與立院財政委員會、經濟部人員到森霸電廠會勘。圖／郭國文國會辦公室提供
立委郭國文（後排右一）上月21日與立院財政委員會、經濟部人員到森霸電廠會勘。圖／郭國文國會辦公室提供

民進黨台南立委輪番關切台南山上區的森霸電廠2期案，陳亭妃猛打長年回饋金短少，郭國文上月21日才與立法院財政委員會邀經濟部次長曾文生去考察，不過27日陳亭妃再開記者會，質疑考察完就傳出5月要供電消息，「這中間究竟有什麼黑幕？」郭國文今僅說，「大家都是同黨立委，無從回應」。

陳亭妃屬黨內正國會，表態競逐下屆市長，郭國文與參選台南市長呼聲高的立委林俊憲同為新系，森霸電廠案兩派系展現高關注，綠營台南在地人士擔憂，恐怕擦槍走火。

郭國文說，森霸在地方運轉由來已久，長期供應電力給台電，廣義上也算是台電「子公司」，有相關穩定電力供應政策面的配合需求，「且電廠所在山上區又是我的選區」，為深入了解運作，才由立院財政委員會安排上月21日會勘，包括他、國民黨立委陳玉珍、民眾黨立委黃珊珊的助理，及多名里長及民代也都在場。

郭國文解釋，會勘重點主要著重安全、回饋面向，安全方面聽取簡報，檢視森霸電廠二期相關管線有無安全，同時回饋地方機制，藉由成立委員會落實相關回饋金運用透明化。

至於針對陳亭妃日前所稱「這中間究竟有什麼黑幕？是不是有誰在替民營電廠撐腰？」郭國文說，大家都是同黨立委，一起努力為民喉舌，這無從回應。

1名郭國文選區的綠營支持者說，「又不是僅郭國文一人去，是立法院財政委員會下鄉考察，藍營立委（陳玉珍）當天也有到啊」，大家都知道陳亭妃最近努力在拚初選，跨區勤走基層是好事，但一再鎖定森霸案，更會讓外界感覺有點突兀，就擔心再這樣下去，最後初選恐怕會擦槍走火再度如上次市長初選衍生「網內互打」，非黨內支持者樂見。

陳亭妃上月27日在立院開記者會「『你好大、我好怕』森霸二期無視決議？行政單位配合演出？」時說，21日財政委員會考察後，媒體就出現森霸2期將試運轉、甚至5月將要開始供電的消息；陳也質疑「這中間究竟有什麼黑幕？是不是有誰在替民營電廠撐腰？」

上月21日與立院財政委員會到森霸電廠會勘後，立委陳亭妃27日在立院開記者會，質疑森霸2期準備開始運轉，中間是否有黑幕。圖／陳亭妃國會辦公室提供
上月21日與立院財政委員會到森霸電廠會勘後，立委陳亭妃27日在立院開記者會，質疑森霸2期準備開始運轉，中間是否有黑幕。圖／陳亭妃國會辦公室提供

郭國文 陳亭妃

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