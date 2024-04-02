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國會改革續燒 藍委拿柯建銘照片酸柯長得像是憲法嗎？

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委葉元之於記者會中拿起相片大酸「柯建銘長得像是憲法嗎？還是長得像大法官？」國民黨所提的法案為何在這位「走動的憲法」眼中，都變成毀憲亂政？要求柯建銘不要帶著民進黨立委自我閹割。記者張睿廷／攝影
國民黨立委葉元之於記者會中拿起相片大酸「柯建銘長得像是憲法嗎？還是長得像大法官？」國民黨所提的法案為何在這位「走動的憲法」眼中，都變成毀憲亂政？要求柯建銘不要帶著民進黨立委自我閹割。記者張睿廷／攝影

國民黨立委羅智強、葉元之、廖偉翔今天召開記者會，針對國會改革法案一事，痛批民進黨立法院黨團總召柯建銘。羅智強說他們已正式提案民進黨2016年國會改革法案版本。葉元之則拿起相片大酸「柯建銘長得像是憲法嗎？還是長得像大法官？」國民黨所提的法案為何在這位「走動的憲法」眼中，都變成毀憲亂政？要求柯建銘不要帶著民進黨立委自我閹割。

立法委員羅智強指出，民進黨過去主張國會改革，連總統當選人賴清德在2009年都曾連署提案，認為「依憲法法理，立委確實有職權需求，要求政府據實提供相關文件跟資料」，顯示「國會聽證調查權」的重要性。

羅智強說，現任民進黨立委，除新科外，有84%的委員曾經提案或連署國會改革法案，希望綠委能鼓起勇氣，秉持初衷、找回良心，勇敢反抗現在的柯建銘，大聲說出國會改革不是違憲亂政。柯建銘現在聲稱行政機關藐視國會或提供虛假資料最多只能科處罰鍰，但實際上過去包括總統府秘書長林佳龍在擔任立委時就提出過需負刑事責任，可判徒刑的法案。

羅智強指出，他與葉元之、廖偉翔，已經共同提案民進黨2016年的法案版本，讓民進黨無法逃避，必須回應人民對國會改革的期盼，希望屆時在法案審查時，民進黨不要連自己的法案都反對。

「大家看柯建銘，長得像大法官嗎？還是長得像憲法？」葉元之拿起柯建銘的照片酸，不知為何，只要在野黨提出任何法案，這位「被立委耽誤的憲法、大法官」的膝蓋反射都是毀憲亂政，柯建銘的憲法已經內建這句話了？國民黨提的許多法案版本都是這位「走動的憲法」先前提過的版本，柯建銘的憲法是可以這樣隨便改的？

葉元之表示，大家選出總統來任命行政院長為大家做事，但又擔心過於獨裁，所以選出立委來監督，結果在柯建銘領導下，民進黨立委都變成小弟小妹。民進黨提出的國會改革版本好像只要官員說是秘密、機密，都不能調閱，這是國會議員自我閹割。

廖偉翔則說，國會改革勢在必行，民進黨昨是今非，就是為了鞏固權力，綠營8年來被權力衝昏頭，請柯建銘、民進黨放下私心，別成為民主進步的絆腳石，不要成為自我閹割，希望民進黨可以一起來完成國會改革法案。

國會改革 柯建銘 民進黨

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