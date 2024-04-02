台灣民主基金會執行長人選風波 民團呼籲不該淪為政治酬庸

針對台灣民主基金會執行長人選的風波四起，陳文成博士紀念基金會、四二四教育基金會、鄭南榕基金會、台灣共生青年協會、台灣青年民主協會、台灣大學研究生協會、台灣轉型正義協會、夾腳拖劇團、好民文化行動、香港邊城青年等，共同發起「民主與人權是檢視台灣民主基金會執行長的基準」聲明連署。

數個團體在立法院群賢樓外舉行記者會公開呼籲，民主與人權是檢視台灣民主基金會執行長的基準，青年世代對台灣民主基金會執行長人選的聲明表示，台灣經歷了漫長的威權統治時期，自解嚴以來，經過許多民間努力才能迎來政黨輪替與民主轉型，在民主鞏固這條路上，民主運動與社會倡議行動百花齊放，促進台灣民主蓬勃發展，讓台灣成為亞洲的典範，世界各國積極交流的對象。認為面對中國威權挑戰，台灣民主基金會負以民主人權為核心價值的外交重任，新任台灣民主基金會執行長不該淪為政治酬庸，應具備人權與民主的相關專業，支持香港民主運動、圖博(西藏)維權、維吾爾(新疆)維權。未來新任執行長應積極貫徹與執行民主外交工作，促進國際社會了解台灣對民主自由的信念與追求。