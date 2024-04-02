盧秀燕明天訪新加坡 江啟臣：星方一定會做最好的安排

盧秀燕出訪行程保密到家，她今早對外宣布，將前往新加坡出訪三天，除經濟、藝文活動考察，包含永續發展、生態綠能等，都是交流取經對象；立法院副院長江啟臣表示，以他對台星關係的了解，相信星方一定會做最好的安排，「盧市長此行一定收穫豐碩，誠摯祝福。」

國民黨立法院副院長江啟臣表示，新加坡與我國關係友好深厚，更是競爭力名列前茅的城市國家，在國際化、城市治理、經濟科技發展都有很多值得取經的地方，江啟臣說，城市交流相互取經是很正常應該正面看待。

江啟臣表示，他過去3屆立委任期，也都擔任台灣與新加坡國會友好聯誼會會長，多次率團訪問新加坡並接待星國來訪，以他對台星關係的了解，相信星方一定會做最好的安排，盧市長此行一定收穫豐碩，誠摯祝福。