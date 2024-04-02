快訊

馬英九問比亞迪領先幾年？宋濤：要有自信心 「別人永遠追不上」

499吃到飽資費方案限「攜碼」？業者曝殘酷2原因：優惠直接差5000

教部公文系統癱瘓4天終於修好了！教職員瘋狂收發文：怕10分鐘後又不正常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盧秀燕明天訪新加坡 江啟臣：星方一定會做最好的安排

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天宣布明天要率市府團隊訪問新加坡，圖為她前天到台中機場，參加星宇航空台中啟航儀式。圖／本報資料照片
台中市長盧秀燕今天宣布明天要率市府團隊訪問新加坡，圖為她前天到台中機場，參加星宇航空台中啟航儀式。圖／本報資料照片

盧秀燕出訪行程保密到家，她今早對外宣布，將前往新加坡出訪三天，除經濟、藝文活動考察，包含永續發展、生態綠能等，都是交流取經對象；立法院副院長江啟臣表示，以他對台星關係的了解，相信星方一定會做最好的安排，「盧市長此行一定收穫豐碩，誠摯祝福。」

國民黨立法院副院長江啟臣表示，新加坡與我國關係友好深厚，更是競爭力名列前茅的城市國家，在國際化、城市治理、經濟科技發展都有很多值得取經的地方，江啟臣說，城市交流相互取經是很正常應該正面看待。

江啟臣表示，他過去3屆立委任期，也都擔任台灣與新加坡國會友好聯誼會會長，多次率團訪問新加坡並接待星國來訪，以他對台星關係的了解，相信星方一定會做最好的安排，盧市長此行一定收穫豐碩，誠摯祝福。

新加坡 江啟臣 立法院

延伸閱讀

盧秀燕將出國參訪 首站到新加坡城市交流

影／只是第一站！盧秀燕明訪星3天：該見的、該談的都會進行

2028起手式？盧秀燕今宣布訪新加坡 蔣、柯、賴都去過

回憶多、新意少…台中科博館設備「20年依舊」 江啟臣：已累積成民怨

相關新聞

影／只是第一站！盧秀燕明訪星3天：該見的、該談的都會進行

台中市長盧秀燕今天宣布，明天起將出訪新加坡3天，預計6日凌晨搭飛機返國。盧秀燕說， 新加坡是中華民國好朋友，這次出訪不僅...

2028起手式？盧秀燕今宣布訪新加坡 蔣、柯、賴都去過

台中市長盧秀燕今天上午宣布，將前往新加坡訪問。受疫情影響，盧已4年多沒有出國訪問，上次出訪是2019年9月出訪英國、荷蘭...

台灣民主基金會執行長人選風波 民團呼籲不該淪為政治酬庸

針對台灣民主基金會執行長人選的風波四起，陳文成博士紀念基金會、四二四教育基金會、鄭南榕基金會、台灣共生青年協會、台灣青年...

徐巧芯稱下班玩樂已是衛福部老傳統 揶揄自己大驚小怪

國民黨立委徐巧芯昨質疑，寶林茶室食物中毒事件釀死傷，衛福部次長王必勝在原因尚未查明前還出席樂團活動，社會觀感不佳；民進黨...

數位部年花上億元租辦公室被要求找新家 審計部說好

民眾黨立委張啟楷天在立法院質詢時提到，數位部租用辦公室浪費太多民脂民膏，像是新光地后大樓一年租金要4千多萬元，數位部今年...

藍委質疑變相補助台電仍虧損 審計長建議加強開源節流

新電價4月上路，國民黨立委林思銘今天質疑，政府連年補助預算，變相補助台電虧損，審計長陳瑞敏表示，台電的虧損原因多端，包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。