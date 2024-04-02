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在野擬修法限特別預算 審計長：盡量避免但尊重立院決議

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

國民黨、民眾黨都有立委提出審計法第83條條文修正草案，主張刪除第4款「不定期或數年一次之重大政事」，限制特別預算的使用。民進黨立委吳思瑤今天在立法院諮詢監察院審計長陳瑞敏意見，陳表示，盡量避免，但還是會尊重立法院的決議。

預算法第83條規定，有發生國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變、不定期或數年一次之重大政事，行政院得於年度總預算外，提出特別預算。

吳思瑤詢問，現在國民黨要把第4款但書拿掉可以嗎？陳瑞敏回答，他認為，開始的計畫很重要，要加強計畫的審議。吳思瑤表示，計畫必須經過立法院審議，並追問審計長，所以拿掉第4款是否沒天理？陳瑞敏表示，盡量避免，但還是會尊重立法院的決議。

不過，輪到國民黨立委洪孟楷質詢時再問陳瑞敏，就算刪除預算法第83條刪除第4款，未來國家發生大地震、經濟大蕭條等情況，可否動用特別預算？陳瑞敏表示，緊急危難和重大災變時可以；洪再追問，所以可以動用？陳回答，要符合前三款條件。

國民黨 立法院 陳瑞敏

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