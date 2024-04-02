羅森柏格：盼賴清德維持兩岸現狀

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格任內第五度訪台，昨獲蔡英文總統、副總統賴清德分別接見。蔡總統期待，台美在經貿、供應鏈安全及資訊安全等領域持續深化合作；羅森柏格表示，台海的和平及穩定攸關美國與台灣的共享利益，美國對台灣的承諾堅如磐石，不但非常有原則，也是跨黨派的，並期待台灣持續維持現狀。

羅森柏格和賴清德會面時，提及兩岸關係指出，兩岸的和平與穩定，與美國、台灣的利益緊密相關，這也是美台之間非常重要、共享的優先事項；最近台灣不管是在兩岸、還是區域內，都有非常負責任且務實的表現，也希望賴清德會持續努力維持區域及兩岸的現狀。

總統當選人賴清德將於五二○就職。羅森柏格指出，台灣最近在國防相關改革有非常多的進展，美方非常肯定、讚賞，希望之後可以繼續加強。她也對賴清德說，「我有信心，在你的領導下，美台關係只會越來越緊密」。賴清德表示，地緣政治變化非常快，一月十三日選舉至今，兩岸情勢上也有幾件事情發生，羅森柏格能來台灣，是一件非常好的事情；他也邀請羅森柏格參加五二〇就職典禮。

蔡總統表示，今年是台灣關係法立法四十五周年，台灣更會跟美國及其他民主國家攜手合作，確保區域和平穩定，促進全球的繁榮發展。

羅森柏格預計今天拜會國民黨，並暫訂明天上午拜會立法院長韓國瑜。國民黨方面，由於黨主席朱立倫私人行程出國，將由副主席夏立言接待。