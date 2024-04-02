衛福部食安報告 連綠委都罵敷衍了事

蘇丹紅辣椒粉、傷腎日本小林製藥紅麴及寶林茶室粿條中毒等重大食安事件連環爆，立法院衛環委員會昨舉行專案報告，衛福部報告內容簡略，連執政的民進黨立委林淑芬都大罵「書面報告敷衍了事」，內容和上月初的食安報告雷同，糊弄立委且未自我檢討，不要有挨到五二〇就沒事的待退心態。

林淑芬批評，衛福報報告內容和三月初針對食安五環執行現況與蘇丹紅檢討報告相似，除了主詞第一句不同，結語都相同；碰到這種「非典型、新型態」的社區型食品中毒案例，直到新聞露出才有大量通報，否則醫師可能會誤判或認為個人健康管理，精進作為都沒做，「難怪大家說藐視國會」。她並詢問，米酵菌酸是否納入常規檢驗？

薛瑞元表示，在通報部分確實應建立補充機制，例如個案少但嚴重度高，後面處理機制要不同。他還說，事件怎麼發生的還不知道，所以哪個環節出現米酵菌酸為調查重點，但也可能查不出來。國民黨立委羅智強則質疑此食安事件恐變成懸案，薛瑞元坦言「有可能」，如最後仍無法找出原因，將檢視處理過程，檢討後調整後續方法。

另外，日本小林製藥紅麴食安事件，食藥署截至昨天接到十一起通報，其中一件為民眾在日本購入「小林製藥紅麴膠囊」。國民黨立委王育敏表示，衛福部說「統一跟小林製藥求償」，但業者進口原料在台灣生產製造，台灣廠商也應負連帶責任，衛福部應透過專案協助受害者。

衛福部長薛瑞元允諾執行，但案件還在釐清中，要先累積案件再進一步處理。行政院消保處長鍾瑞蘭表示，製造商、輸入商、經銷商均需負同樣責任，消費者可從企業經營者、消保團體、地方消保官等管道申訴，申訴不行，或可進行團體訴訟。