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羅森柏格拜會賴清德 盼區域兩岸維持現狀

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
賴清德副總統今日下午接見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格。圖／取自總統府網站
賴清德副總統今日下午接見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格。圖／取自總統府網站

賴清德副總統今日下午接見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger），歡迎她再度訪台，並誠摯邀請其參加520就職典禮。羅森柏格表示，兩岸的和平與穩定，與美國、台灣的利益緊密相關，這也是美台之間非常重要、共享的優先事項。

賴清德表示，地緣政治變化非常快速，感謝羅森柏格主席在選後至今，二度來到台灣訪問。他也表示，5月20日很快就會到來，誠懇邀請羅森伯格主席來臺參加他的就職典禮。

羅森柏格主席致詞時表示，很期待與副總統及其團隊的交流，以及在副總統就職後，共同加深並拓展台灣關係。

羅森柏格主席表示，台美關係歷久彌堅，夥伴關係也日益密切，持續有值得期待的發展。在經濟方面，雙方的經濟連結互利互惠，除了簽署「台美21世紀貿易倡議」，美國各州在台設立的貿易辦事處也越來越多，隨著今年春天密西根州宣布要在台灣設立貿易辦事處，現在辦事處的數量已經達到21個。

在兩岸關係方面，羅森柏格說，台海和平穩定攸關台美共同利益，也是美台之間非常重要、共享的優先事項；最近台灣不管是在兩岸、還是區域內，都有非常負責任而且務實的表現，也希望賴副總統之後也會持續努力維持區域跟兩岸的現狀。

羅森柏格表示，美國對台灣的承諾堅若磐石，是有原則和跨黨派的，而且不會改變。他們將持續確保台灣擁有足夠的自我防衛能力。羅森柏格說，台灣最近在國防相關改革有非常多的進展，美方非常肯定、讚賞，希望之後可以繼續加強。

羅森柏格主席提到，台灣在今年1月大選後收到許多國際友人的祝賀，代表國際社會高度肯定台灣的民主、有意義的國際參與，也認同維持台海和平穩定對於全球安全及繁榮至關重要。

最後，羅森柏格主席再次感謝賴副總統致力於美台夥伴關係，她也有信心在賴清德領導下，美台關係會越來越緊密，並期待和賴清德520就職後的執政團隊攜手合作，面對各項挑戰，並把握機會共榮發展。

羅森柏格一行由外交部長吳釗燮、美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅陪同，前來總統府拜會賴清德，國家安全會議副秘書長徐斯儉也在座。

羅森柏格 美國在台協會 賴清德

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