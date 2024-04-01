民主基金會宣布開會日期 新聞稿再指等不到韓國瑜通知

台灣民主基金會改選案遲遲未有下文，民主基金會執行長黃玉霖更在立法院稱「等立法院長韓國瑜通知」，遭藍營痛批不尊重。台灣民主基金會今天發布新聞稿指，「基金會直到3月28日，都等不到立法院長韓國瑜發出開會通知」，形同再次為未開會推給韓國瑜，外交部最後決定在4月10日下午開會。

至於韓國瑜已對外稱邀約政大教授盧業中擔任執行長，藍營也質疑基金會恐卡韓不成改卡盧，不讓韓國瑜選定的執行長上任。對此基金會新聞稿指出，根據本會組織章程規定，第八屆執行長人選將於第八屆第一次董監事聯席會或是董事長指定的時間處理。

台灣民主基金會今天下午發新聞稿表示，民主基金會在今年2月5日向民主基金會代理董事長吳釗燮辦公室，說明基金會因應改組人事案，之後吳部長於2月23日向立法院長韓國瑜說明相關事宜，但是基金會直到3月28日都等不到開會日期通知。

新聞稿指出，過去民主基金會在立法院改選後，都在3月底、4月初推舉董事長，因此基金會召開「第七屆第六次董事暨監察人聯席會」推舉董事長案，實在具有依法行政的必要性和急迫性。

新聞稿指出，根據「財團法人法」規定，基金會必須在4月15日之前，將去年度決算報告送主管機關外交部，基金會曾事先徵詢外交部主計處意見，沒有延期提報的空間；其次，依據基金會組織章程規定，必須在4月16日之前，開會確認董事監察人名單；最後，有關本會董事長改選案，從2月1日第十一屆立法委員就任起算，到4月30日將滿三個月，依據章程規定，必須在4月30日前完成改選。

基金會新聞稿指出，基金會在3月28日下午向外交部報告各項規定，外交部最後決定在4月10日下午開會，並向韓國瑜辦公室說明。基金會強調，本會議推舉董事長，將補足前立法院長游錫堃所留下的任期，該任期到今年6月16日屆滿，而第八屆董事監察人將於6月17日就任，並在第一次聯席會確認董事長新任期。