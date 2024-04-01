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罷免謝國樑5月第2階段連署 藍綠各做解讀、市府不受外界影響

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
罷免謝國樑5月第2階段連署，藍綠各解讀，市府回應表示，專心致力拚市政。圖／基隆市政府提供
罷免謝國樑5月第2階段連署，藍綠各解讀，市府回應表示，專心致力拚市政。圖／基隆市政府提供

「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑連署，第一階段昨截止收件，共收到9848份提議連署書，預計4月初送中選會，第二階段5月初起跑。基隆市政府發言人呂謦煒回應，尊重其作為，基隆市政府不會受外界影響，將專心致力拚市政。藍議員認為罷免無理由，只是政黨惡鬥；綠向謝喊話，若要降低市民的疑慮與不滿，須回歸市政、誠懇溝通。

基隆市議會民進黨黨團總召陳宜表示，民進黨基隆市全體黨公職全然尊重公民團體行使民主權力，民進黨上下沒有投入連署。市議會民進黨團也向市長謝國樑喊話，若要降低市民的疑慮與不滿，回歸市政、誠懇溝通，真正回應市民與民意代表的監督與檢視，才是為政者的責任與格局。

陳宜說，監督市政是民意代表的基本職責，民進黨團希望能在議事廳與市政府進行更深入的市政討論，共創基隆的進步與改變，也請謝市府放下先入為主的政治對立，放下操作藍綠對決的心態，對現階段的基隆市政發展來說，才是真正的福祉。

國民黨市議員宋瑋莉說，罷免只是勞民傷財的政黨惡鬥，這個社會應該給願意做事的人多一些機會，不要一天到晚搞罷免，社會已經夠亂了，不要再亂下去，這樣對社會很不好，謝市長是很認真做事的人，很多事都親力親為，難免會得罪人，大家應該更理性從市政上來探討，做得好多鼓勵，做不好改進，有哪一件事嚴重到非得要罷免，對很想做事的謝市長很不公平。

國民黨議員韓世昱指出，謝市長很多政見及政策陸續在落實，比如青年電動機車，市長依議會決議修正放寬，目前受到好評，申請人數很多，就是亮眼的政績，目前沒有罷免的理由，建議市長針對好的政策逐步落實，市民也要給他時間，才上任沒多久就談罷免並沒有理由。

無黨籍議員呂美玲說，政黨惡鬥下的罷免，只會讓社會退步，無助於施政與施政的監督，。「沒有任何一個理由謝市長有需要被罷免」，目前的罷免機制門檻太低，造成今日動不動就有人要發動罷免的行動，難脫政治惡鬥，成為少數人影響多數人，這樣的設計在選罷法上有很大的問題，不是解決問題，而是製造更大的問題。

呂美玲表示，如果不是謝國樑上任後嚴格把關、改正缺失，市立田徑場、東岸商場、城際轉運站、基隆塔等重大建設能有今天的局面嗎，罷免案是要把做事的人換下去的理念嗎，基隆市民心裡大家很清楚。

罷免謝國樑5月第2階段連署，藍綠各解讀，市府回應表示，專心致力拚市政。圖／基隆市政府提供
罷免謝國樑5月第2階段連署，藍綠各解讀，市府回應表示，專心致力拚市政。圖／基隆市政府提供

民進黨 罷免

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