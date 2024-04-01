藍白提修法推國會改革 政院提理由呼籲立院三思

立法院司法及法制委員會今天排審國民黨團、民眾黨團提出的國會改革法案。行政院副秘書長何佩珊在法案詢答時表示，藍、白版本中有關增訂行使人事同意權、反質詢或虛偽陳述處以行政罰，以及國會聽證調查權等修法主張，都希望朝野立委三思，依循憲政精神為合憲、妥適的修法決策。

民眾黨立院黨團、國民黨立委傅崐萁提案，擬增訂「被提名人財產、稅務、刑案紀錄表等相關資料應送交立院參考」，何佩珊指出，經政院整合所有機關的統一意見，財產、稅務及刑案紀錄表等資料，屬各該獨立機關組織法規定，任命專業條件以外的個資，涉及個人隱私的揭露，會影響人才擔任意願。

何佩珊說，人事同意權的對象是應政府邀請，一般都是社會學有專業的精英，動輒對精英人才施以刑法的對待，恐怕會嚴重影響人才進入政府的意願，對國家不利，希望委員慎重思考。

其次，有提案主張「行政院各部會首長新任的官員，經全體立委三分之一以上之連署或附議，由院會議決，可就其人事進行聽證，並備質詢。」何佩珊表示，查憲法第56條規定，行政院長有人事任命權，是行政特權的一部分，相關提案是否符合憲法權力分立與制衡原則，請慎酌。

針對反質詢、官員虛偽陳述的行為處以行政罰，何佩珊說，參照司法院大法官會議釋字第585號解釋文理由書，立法院為有效行使調查權，固得以法律由立法院院會決議，依法對違反協助調查義務者科處適當的罰鍰，此乃立法院調查權的附屬權力。

但對違反協助調查義務者課以罰鍰的法律規定，除採用裁罰手段應為達成調查目的所必要者外，其裁罰要件及標準均需具體明確，俾使受規範者，得預見其行為的可罰，且其規定得經司法審查加以確認，以符憲法第23條的比例原則及法律明確性原則的要求。

至於有關修訂國會聽證調查權及文件調閱權等，何佩珊說，基於憲法及憲法增修條文對國會職權已有明文規定，且司法院大法官就有關國會調查權的定性、行使界限、行使方式及程序等，已作成釋字第325號、第585號、 第729號等解釋文。

何佩珊說，3項大法官解釋文均一致指出，調查權雖乃立院行使其憲法職權所必要之輔助性權力，但是基於權力分立與制衡原則，立法院調查權所得調查或調閱的對象或事項，並非毫無限制。

何佩珊表示，3項釋憲文發生的年代分別於前總統李登輝、陳水扁、馬英九主政期間， 可見關於立法院調查暨調閱權須受節制，均有一致見解，此乃基於法律原則而無關藍綠，懇請立委依循憲政精神為合憲、妥適的修法決策。