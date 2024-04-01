AIT主席：台海和平攸關美台共享利益 期待台灣維持現狀

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）昨日訪台，是上任後第5次訪問台灣。蔡英文總統上午接見，蔡總統期待，台美在經貿、供應鏈安全及資訊安全等領域持續深化合作；羅森柏格表示，台海的和平及穩定攸關美國與台灣的共享利益，美國對台灣的承諾堅若磐石，不但非常有原則，也是跨黨派的，期待台灣持續維持現狀。

蔡總統上午在總統府接見羅森柏格，由外交部長吳釗燮、美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）陪同，總統府秘書長林佳龍、國家安全會議秘書長顧立雄也在座。

蔡總統致詞時表示，羅森柏格主席上任剛滿一年，已是第5次訪問台灣，她要感謝羅森柏格主席以實際行動，展現深化台美關係的積極和熱情。

蔡總統提到，回顧過去一年，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署，讓台美經貿關係邁向新的里程碑。過去2個月，「台美國際發展合作備忘錄」的簽署，及美國「2024會計年度綜合撥款法」完成立法，這些行動都有助於台美發展全方位夥伴關係。

總統表示，今年是台灣關係法立法45周年，台美夥伴關係在美國跨黨派支持下，不僅歷久彌新，也持續壯大。未來，面對快速變動的國際情勢，台灣更會跟美國及其他民主國家攜手合作，確保區域的和平穩定，促進全球的繁榮發展。

羅森柏格致詞時表示，恭喜台灣在今年1月舉行了自由且公正的選舉，台灣的選舉過程一直都是印太區域和全球的楷模。台灣在選後收到許多公開的支持，代表全世界的夥伴及友人都認同台灣的民主十分強健。

羅森柏格認為，台美關係在台灣選舉之後有顯著提升。雙方過去8年共同努力鞏固夥伴關係、擴大經濟安全與人民之間的交流，她要對彼此的密切合作表達感謝之意。

羅森柏格談及台美夥伴關係近來的重大進展，在今年2月，美台簽署「國際發展合作備忘錄」，使得台灣國際合作發展基金會（ICDF）與美國國際開發金融公司(DFC)能持續在全球各地進行相關合作。今年3月舉行的「台美教育倡議」第4次高層對話，重申雙方致力於深化國際教育合作，尤其是英語跟華語的教學領域。

羅森柏格提到，上周舉辦第4屆「台美印太民主治理諮商」會議，針對強化區域民主基石與面臨的治理挑戰等議題交換意見。此外，美國也十分肯定台灣參與在南韓首爾舉辦的第3屆民主峰會。

羅森柏格說，台美經濟連結持續增強，拜登政府在2024年3月發佈的貿易政策議程持續聚焦於「台美21世紀貿易倡議」，解決雙重課稅議題也是一直努力的方向。此外，在「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）之下，美台正努力促進互利的經濟關係。

羅森柏格表示，今年是台灣關係法立法45周年。該法與中美三個聯合公報及「六項保證」是美國近半個世紀以來對台政策的基本原則。今年要慶祝此一框架下台美之間強健的夥伴關係。台灣是該區乃至全世界民主的燈塔，有充滿活力和多元化的社會、強健的經濟，也是科技方面的領頭羊，更重要的是，台灣是美國緊密的朋友。

羅森柏格指出，台灣關係法強調美國必須確保台灣擁有自我防衛能力，她非常高興看到台灣對強化自主防衛能力所採取的相關步驟，包含對提升全民防衛韌性的投入。