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立院初審環島高鐵特別條例 朝野無共識送黨團協商

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院聯席委員會今天審查「環島高速鐵路建設特別條例」，全案保留送黨團協商。圖／聯合報系資料照片
立法院聯席委員會今天審查「環島高速鐵路建設特別條例」，全案保留送黨團協商。圖／聯合報系資料照片

立法院經濟、交通聯席委員會今天初審「環島高速鐵路建設特別條例」草案，朝野立委對法案名稱、條文內容均無法取得共識，會議主席國民黨立委楊瓊瓔裁示，全案保留送出委員會，送交立法院會處理前須經黨團協商。

立法院經濟、交通委員會上午聯席審查國民黨立委傅崐萁等人提出「環島高速鐵路建設特別條例」草案，列席的國發會主委龔明鑫答詢時強調，現行機制已經足以推動高鐵建設，不需另立特別條例及基金推動。

會議完成詢答後，進入逐條審查時，朝野立委從法案名稱、10條條文內容均無法取得共識，會議主席的國民黨立委楊瓊瓔裁示，法案名稱及條文均保留，全案送出委員會，交立法院會處理前須經黨團協商。

民進黨立委邱議瑩表示，依照經濟委員會的慣例，沒有臨時提案的收件，不過本案事關重大，基於對提案立委的尊重，還有地方建設發展的重視，建請行政部門先進行可行性評估，再安排向聯席會議提出專案報告，民進黨團提出請求，希望主席做出裁示。

楊瓊瓔則說，自己主持聯席會議，依照全體立委建議，因此在做成會議結論以前，都有逐一請教在場立委，「我尊重所有委員，一條一條問過之後，均保留送黨團協商，主席台宣告依照決議，感謝大家熱烈參與。」

傅崐萁在提案說明指出，隨著台灣東部的城際運輸需求日益增加，高速鐵路建設發展將拉近城際距離、縮短城鄉差距，環島高鐵建設從北到南、從西到東成為一日生活圈，可望帶動地方經濟、產業與觀光的各項發展，台灣晉升已開發國家之列，環島高速鐵路早晚都要建設，近年通貨膨脹嚴重，許多建設今天不做明天會後悔。

國發會在書面報告強調，西部高速鐵路建設依照既有機制推動，已經完成建設並且穩健營運當中，東部高速鐵路如果形成建設共識，「應尚無需求以另立新法方式推動環島高速鐵路建設」，亦無需要新設基金做為建設經費來源，以避免影響現有政府預算控管機制及國家財政。

環島高鐵 立法院

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