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國民黨議員送「皇冠」諷高雄「人、食、工、兒」4冠王 陳其邁不接受

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨團認為高雄市有「人、食、工、兒」四大不安，贈送一頂「皇冠」給市長陳其邁。記者徐白櫻／攝影
國民黨團認為高雄市有「人、食、工、兒」四大不安，贈送一頂「皇冠」給市長陳其邁。記者徐白櫻／攝影

高雄市議會今天起市政質詢，食安問題及電價調漲成藍綠黨團攻防焦點，國民黨批陳其邁執政導致「人、食、工、兒」四大不安心，質詢時送上象徵「四冠王」皇冠，陳未收下。無黨議員則要求市府把關餐廳產品責任險，強化食安稽查人力。陳其邁說，今年度已經動用預備金增加人力，食品檢驗的相關預算也是逐年增加。

國民黨團提出蘇丹紅事件、民政局殯葬處維修工人墜落死亡、兒虐通報居冠、自殺頻傳等因素都讓人民不安。議員陳美雅說，高雄是港都城市，很多貨物會進來，蘇丹紅在2018年已經驗出，中央與高雄有無橫向聯絡？食安不安全，市府有無動起來？若稽查人力不足，要請中央協助衛生局。

今天起電費調漲，議員黃紹庭指出，前總統馬英九任內電費漲23％、蔡英文總統漲35％，過去陳其邁在馬執政時曾發文批評，為何現在態度改變？陳其邁說，電費調漲不是簡單的決定，高耗電者要調高一點、用電少的民生要稍微低一點；國際油價及天然氣成本增加，時空背景不同。

無黨團結聯盟議員陳善慧指出，從北市寶林餐廳事件中發現，餐廳投保的產品責任險很重要，高市府如何確保消費者權益，如何為38區、272萬名市民健康把關，稽查人力及預算是否足夠？

陳其邁說，市府稽查1361家餐廳產品責任險，發現一家違規，已開罰。高雄市原有72名稽查員，今年會動用第二預備金再增加13名；衛生局有關食品科與檢驗科的預算5700多萬，比2020年增加3千萬。

民進黨團回擊，兒虐通報數不等於實際情況，高雄的成案數僅是六都第4位，國民黨用通報數來看，未免太冷血無情。

民進黨團聯合質詢，反擊國民黨團引用的兒虐數字不當。記者徐白櫻／攝影
民進黨團聯合質詢，反擊國民黨團引用的兒虐數字不當。記者徐白櫻／攝影
國民黨團認為高雄市有「人、食、工、兒」四大不安，贈送一頂「皇冠」給市長陳其邁。記者徐白櫻／攝影
國民黨團認為高雄市有「人、食、工、兒」四大不安，贈送一頂「皇冠」給市長陳其邁。記者徐白櫻／攝影

議員 陳其邁 餐廳

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