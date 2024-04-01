國民黨議員送「皇冠」諷高雄「人、食、工、兒」4冠王 陳其邁不接受
高雄市議會今天起市政質詢，食安問題及電價調漲成藍綠黨團攻防焦點，國民黨批陳其邁執政導致「人、食、工、兒」四大不安心，質詢時送上象徵「四冠王」皇冠，陳未收下。無黨議員則要求市府把關餐廳產品責任險，強化食安稽查人力。陳其邁說，今年度已經動用預備金增加人力，食品檢驗的相關預算也是逐年增加。
國民黨團提出蘇丹紅事件、民政局殯葬處維修工人墜落死亡、兒虐通報居冠、自殺頻傳等因素都讓人民不安。議員陳美雅說，高雄是港都城市，很多貨物會進來，蘇丹紅在2018年已經驗出，中央與高雄有無橫向聯絡？食安不安全，市府有無動起來？若稽查人力不足，要請中央協助衛生局。
今天起電費調漲，議員黃紹庭指出，前總統馬英九任內電費漲23％、蔡英文總統漲35％，過去陳其邁在馬執政時曾發文批評，為何現在態度改變？陳其邁說，電費調漲不是簡單的決定，高耗電者要調高一點、用電少的民生要稍微低一點；國際油價及天然氣成本增加，時空背景不同。
無黨團結聯盟議員陳善慧指出，從北市寶林餐廳事件中發現，餐廳投保的產品責任險很重要，高市府如何確保消費者權益，如何為38區、272萬名市民健康把關，稽查人力及預算是否足夠？
陳其邁說，市府稽查1361家餐廳產品責任險，發現一家違規，已開罰。高雄市原有72名稽查員，今年會動用第二預備金再增加13名；衛生局有關食品科與檢驗科的預算5700多萬，比2020年增加3千萬。
民進黨團回擊，兒虐通報數不等於實際情況，高雄的成案數僅是六都第4位，國民黨用通報數來看，未免太冷血無情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言