不得了！高嘉瑜因寶林案清冰箱房間 曝拍影片轟動全台

寶林茶室疑似食物中毒案延燒，民進黨前立委高嘉瑜今天主持網路節目「新聞給問嗎？」自爆，因為這次的寶林案，除了改變社會很多觀念，更徹底改變她個人的習慣與觀念，因為寶林案後，讓她終於痛定思痛「清冰箱」，甚至自爆最近忙著整理房間、清冰箱。

高嘉瑜今天自爆，她最近正忙著清房間、清冰箱，來賓柯昱安問高「有沒有拍照片或影片留作紀錄？」高嘉瑜回「正在努力、正在努力」，不過又說清出的十袋衣服，「不得了，這拍成影片，絕對轟動全台灣...」，來賓柯昱安問可拍成縮時影片？高則透露「我沒有，大家都期待這..不得了，但有很多不得見人的東西..。」

高嘉瑜今天主持新聞給問嗎？訪問民眾黨前幕僚柯昱安，兩人聊到最近持續延燒的寶林等案，高嘉瑜自爆，她家裡的冰箱還有一年前的端午節粽子，還有過期一年的麻油雞，甚至過期一年的麻油雞她都還煮來吃，還跟賣的老闆說，過期一年味道沒變、一樣，對方說是因為真空包裝。

高嘉瑜說，她過去的觀念就是要愛物惜物，很多東西都往冷凍庫塞，包括麵包、水餃、粽子、冷凍的元宵等，即使過期了，還是會煮來吃，頂多吃了拉肚子。甚至高嘉瑜還經驗分享，就是一項芝麻湯圓，冷凍過期再煮就不行，因為會裂掉，味道會變。

高嘉瑜說，就是因為之前自己都沒有出事，所以都還是會將過期一兩年的東西煮來吃，不過寶林案新聞之後，就真的將家裡過期的麵條、關廟麵、米等一口氣都丟掉，常常一大包都是只有心血來潮才會煮來吃，一兩個月才會煮一次，這樣的狀況下都會放很久，但是就是寶林案，一口氣將麵、米丟掉。