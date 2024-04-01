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被指有躁鬱症 柯建銘自認淡定 反批傅崐萁自己才躁鬱

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

立法院司法及法制委員會今天進行國會改革相關法案詢答，民進黨立院黨團總召柯建銘與國民黨團總召傅崐萁數度唇槍舌戰。傅批柯有躁鬱症，認為柯不是大法官不能提出釋憲；柯建銘反嗆，北宋佛印禪師講過「你心中想什麼，講的話就是這樣」，柯建銘強調自己很淡定，傅崐萁自己才很躁鬱，柯建銘還說從來不敢講自己大法官，但對立院30年來所有法案都很清楚。

柯建銘說，在立院30年來對所有法案都很清楚，總召做了23年，參加朝野協商超過700場，看過至少2000種法案，「我的邏輯訓練跟傅崐萁在地方耕耘的訓練不同，請傅補足憲法常識，以免出糗」。

對於今天經濟與交通聯席委員會審查環島高鐵特別條例，柯建銘說，今交委會審查高鐵，上次審查花東快，都是傅崐萁提出的，還有台6線東延，加起來至少2兆，請問哪一個立委可以提出自己選區的預算，絕對違反權力分立原則，剝奪行政權力，如何執政？

此外，國民黨立委徐欣瑩提出預算第83及84條條文修正草案，主張刪除特別預算因緊急需要可先動支部分預算。柯建銘表示，看到徐欣瑩、藍委都有提出，把特別預算第4款刪除，徐欣瑩更厲害，以後還要立委同意，那今天審查的環島高鐵，藍營應該討論一下，包含民眾黨也有提出政府特別預算法源刪掉，換句話說不能提特別預算，現在是否是自己打架？違法違憲提特別預算，根本鬼扯。

傅崐萁 柯建銘 環島高鐵

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藍委提修法限制特別預算 吳思瑤：傅崐萁臉不腫嗎

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