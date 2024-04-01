藍委提修法限制特別預算 吳思瑤：傅崐萁臉不腫嗎

國民黨立委徐欣瑩提出預算第83及84條條文修正草案，主張刪除特別預算因緊急需要可先動支部分預算相關內容。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨團總召傅崐萁一邊要擴大特別預算用於交通建設，另一邊徐欣瑩又提案要限制特別預算的使用，這不是自打嘴巴嗎？傅崐萁的臉不痛，不腫嗎？

吳思瑤表示，言必稱財政紀律的國民黨，為什麼由傅崐萁一再的提出錢坑法案，包括花東快速道路、環島高鐵和國道6號東延，這3個法案都是以特別預算和以其它基金的方式處理，這完全凌駕行政權，超越了一個交通建設應當有的專業性評估。如果要說財政紀律，那這3項錢坑法案完全不守財政紀律。

吳思瑤說，國民黨一手由黨鞭提出三大錢坑法案，另外一手玩又要來修正預算法第83條，限制國家對於特別預算支用的彈性和合理性，完全是自打嘴巴、非常諷刺，邏輯完全不通？徐欣瑩和傅崐萁不都是國民黨立委嗎？

吳思瑤表示，馬英九任內也用了特別預算（預算法83條第4款），因此他有了愛台12建設，所以馬英九過去可以使用，民進黨尊重行政權及馬英九對於國家建設的擘劃，為什麼國民黨今天想方設法要扯政府的後腿，要破壞整個法律秩序，要去凌駕整個財政的作業，其心可議。

吳思瑤強調，預算法83條所賦予的政府針對特別預算的使用，這完全是行之有年，不是民進黨執政才改的，藍綠不管誰執政，適用的都是同一套預算法，都是合法授權。國民黨在修法的部分要好好去思考，不要快速的打臉自己，難道這樣大大的打臉，傅崐萁臉不痛，不腫嗎？