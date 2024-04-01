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【專家之眼】中華民國護照的命運

聯合報／ 湯紹成／政大兼任教授
外交部認為委內瑞拉政府極為親中，對我國不友善，基本上不核發持我國護照國人商務及觀光簽證，並且治安不佳，如非需要不建議前往。圖／本報資料照片
外交部認為委內瑞拉政府極為親中，對我國不友善，基本上不核發持我國護照國人商務及觀光簽證，並且治安不佳，如非需要不建議前往。圖／本報資料照片

最近「歐洲議會對中關係代表團」團長包瑞翰訪台時指出，委內瑞拉已拒絕承認中華民國護照，若北京要求其盟友跟進，台灣該如何因應？引起諸多關注。日昨，大陸外交部領事司長吳璽確定將接任國台辦副主任，將也是國台辦首位女性副主任，若將這兩項新聞並列，會有什麼樣的結果？

再查閱我外交部網站簽證及入境須知的資料：1.委內瑞拉自2023年4月28日起，取消COVID-19疫情相關入境及檢疫規定。2.委內瑞拉治安不佳，如非需要不建議前往。3.國人旅委期間倘遇急難需要協助，請即撥打我駐哥倫比亞代表處緊急聯絡電話：+57-315-649-2913；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。委內瑞拉政府極為親中，對我國不友善，基本上不核發持我國護照國人商務及觀光簽證。若需過境轉機，則按一般其他國家國際機場轉機方式辦理。

依此，若不承認我國護照，是否得以在委內瑞拉轉機？也還值得懷疑。易言之，國人根本無法持中華民國護照進入委內瑞拉，但問題是，若出示台胞證，是否得以入境，還有待查證。再者，目前若我國旅客到大陸地區轉機，都會被要求出示台胞證，否則無法登機。或搭乘一些大陸的航空公司班機飛往他國，未來是否會比照辦理，值得觀察。

而新任國台辦副主任吳璽是大陸外交部領事司長出身，且領事是掌管在外國的本國人事務，比如僑民或觀光客等，與外交事務是與駐在國政府交涉為主有些差別。設想，若國台辦以是否發放台胞證，來限制國人的出國事宜，可能成真？

如今一些同胞在申請台胞證時，就遭受刁難，而必須提供額外的諸多證明文件等。若此，一些北京不滿的對象，甚至其家屬，將可能會受到牽連。這對於一些友台國家可能不會有所影響，比如美歐日等，但其他國家就不得而知了。

再者，若一些國家發生政變或天災，屆時台胞證是否可以發揮作用？因此，政府是否應該加以說明，而這可能已經超越外交部的職權了。

台胞證 外交部 委內瑞拉

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